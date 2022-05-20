Фото: instagram.com/astanovka98/
Правительство , Происшествия
Приставал к 12-летней девочке в автобусе: мужчину задержали в Нур-Султане
Елисеева Екатерина
корреспондент

В городе Нур-Султане мужчина приставал к 12-летней девочки в автобусе, передает Kazpravda.kz.

О случившемся написала мать девочки в социальных сетях. По ее словам, мужчина приставал к ней в автобусе. Начал "случайно" трогать ее за бедра. Видео инцидента было опубликовано в Сети. 

"Астанчанка позвонила по видеозвонку и попросила дочку включить громкую связь, а затем навести экран на обидчика. Женщина начала громко кричать, требовать, чтобы мужчина отошёл от ее дочери, и просить помощи у пассажиров. Эти действия напугали неизвестного, он закрыл лицо руками и начал все отрицать. Убедившись, что за девочкой мужчина не пошёл, мама побежала ее встречать и вызвала полицию", - говорится в описании к видео. 

"19 мая 2022 года 20:12 часов в управление полиции района Сарыарка поступило заявление о принятии мер в отношении неизвестного мужчины, пристававшего к несовершеннолетней девочке в общественном транспорте. В настоящее время данный гражданин задержан, проводится проверка", – говорится в сообщении Департамента полиции столицы. 

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