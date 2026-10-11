Приставание к незнакомке обернулось арестом для иностранца в Алматы

Мужчину задержали после инцидента на аллее Терренкур

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В Алматы иностранного туриста арестовали на 15 суток за приставание к незнакомой женщине на аллее Терренкур, передает Kazpravda.kz.

По данным полиции, мужчина схватил прохожую за ягодицу. Выяснилось, что он прибыл в Казахстан за день до происшествия.

Сотрудники полиции Медеуского района установили личность нарушителя и задержали его.