Приставание к незнакомке обернулось арестом для иностранца в Алматы

Мужчину задержали после инцидента на аллее Терренкур
В Алматы иностранного туриста арестовали на 15 суток за приставание к незнакомой женщине на аллее Терренкур, передает Kazpravda.kz.
По данным полиции, мужчина схватил прохожую за ягодицу. Выяснилось, что он прибыл в Казахстан за день до происшествия.
Сотрудники полиции Медеуского района установили личность нарушителя и задержали его.
«По решению суда мужчина подвергнут административному аресту сроком на 15 суток. Кроме того, полиция направила в суд материалы для рассмотрения вопроса о дальнейшем пребывании иностранного гражданина на территории Казахстана», — сообщили в департаменте полиции Алматы.