Приставание к незнакомке обернулось арестом для иностранца в Алматы

Закон и Порядок

Мужчину задержали после инцидента на аллее Терренкур

Фото: Сгенерировано ИИ

В Алматы иностранного туриста арестовали на 15 суток за приставание к незнакомой женщине на аллее Терренкур, передает Kazpravda.kz

По данным полиции, мужчина схватил прохожую за ягодицу. Выяснилось, что он прибыл в Казахстан за день до происшествия.

Сотрудники полиции Медеуского района установили личность нарушителя и задержали его.

«По решению суда мужчина подвергнут административному аресту сроком на 15 суток. Кроме того, полиция направила в суд материалы для рассмотрения вопроса о дальнейшем пребывании иностранного гражданина на территории Казахстана», сообщили в департаменте полиции Алматы.

 

#Алматы #приставание #турист

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