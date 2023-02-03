Пристававшего к детям мужчину нашли полицейские Аркалыка

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Сотрудники полиции города Аркалыка установили мужчину, который на улице приставал к детям, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Информация об инциденте с видео появилась в одном из местных пабликов в Instagram.

Как описывается в публикации, 23 января двое детей 4 (мальчик) и 9 (девочка) лет играли на горке на площади. Около 19:00, возвращаясь домой, они встретили мужчину, который сначала спросил имя у мальчика, затем взял его за руку и начал тянуть к себе.

«Детям удалось вырваться. Затем они быстро направились к центру английского языка и зашли внутрь. Мужчина последовал за ними. Стоял на 1-м этаже, ждал и звал по имени мальчика. В это время дети поднялись на 2-й этаж и рассказали учителю. Увидев взрослых людей рядом, мужчина вышел из здания», – говорится в посте.

Стражи порядка нашли нарушителя, жителя Аркалыка, и привлекли к административной ответственности по статье «Приставание в общественных местах».

Ситуация под контролем ювенальных полицейских, заверили в полиции.

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