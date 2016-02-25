​Приступили к агитации

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Адина НУРБЕРГЕН

Как отметил на брифинге член Центризбиркома Марат Сарсембаев, согласно календарному плану основных мероприятий по подготовке и проведению очередных выборов депутатов маслихатов Республики Казахстан, 23 февраля 2016 года завершилась регистрация кандидатов.

По его информации, всего по республике окружными избирательными комиссиями зарегистрировано 10 825 кандидатов в депутаты маслихатов всех уровней. Конкуренция в среднем составляет три претендента на один депутатский мандат. Из зарегистрированных кандидатов 1 592 человека претендуют на места в областных маслихатах, 121 – в маслихате Астаны, 130 – в Алматы. В районные маслихаты баллотируются 6 862 человека, в городские – 2 120 человек. 3 407 зарегистрированных кандидатов выдвинуты политическими партиями, 17 – общественными объединениями, 7 401 – путем самовыдвижения.

Марат Сарсембаев подчеркнул, что, судя по показателями, электоральная активность граждан Казахстана значительно возросла в сравнении с предыдущими выборами в местные представительные органы власти.

– В сравнении с выборами 2012 года количество зарегистрированных кандидатов увеличилось, – констатировал спикер. – На предыдущих выборах было зарегистрировано 9 165 кандидатов, а в текущем году – 10 825 человек, что больше на 1 660 человек.

Он также напомнил, что с 24 февраля все зарегистрированные кандидаты в депутаты маслихатов приступают к агитационной работе.

– Надеемся, что все 10 825 кандидатов выдвинут свои предвыборные программы и будут вести честную конкурентную борьбу за голоса избирателей в рамках избирательного законодательства, – сказал в завершение брифинга М. Сарсембаев.

Официальная дата проведения выборов депутатов маслихатов – 20 марта 2016 года. Всего в местных представительных органах власти всех уровней в Казахстане 3 335 депутатских мандатов. 

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