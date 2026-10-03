Приступили к приемке свеклы

Основной объем урожая – 374 тыс. тонн – планируется направить на Коксуский сахарный завод, еще 211 тыс. тонн примет аналогичное предприя­тия в Аксу. В общей сложности ре­гион рассчитывает произвести 101 тыс. тонн сахара, в том числе 71 тыс. тонн – из отечественной сахарной свеклы и 30 тыс. тонн – из импортного сахарного тростника.

Как сообщили в областном управлении сельского хозяйства, к началу приемки оба предприятия завершили основные подготовительные работы. Для хозяйств утверждены графики сдачи урожая, призванные равномерно распределить поступление сырья и не допустить на заводских приемных пунктах скопления большегрузного транспорта.

– На Коксуском заводе ремонтные работы были завершены 20 сентября, здесь имеется пять БУМ-машин. На Аксуском сахарном заводе также все готово. Приемка свеклы на обоих предприятиях началась строго по плану, – сообщил руководитель областного управления сельского хозяйства Нурдаулет Кененбаев.

Коксуский завод на первом этапе ежедневно принимает до двух тысяч тонн свеклы. Начали с приемки ранних сортов, типа французского «авантажа». По мере развертывания уборочной объем поступающего сырья будет увеличиваться.

– Дальше будем наращивать еже­дневный прием. Благодаря установке нового оборудования сможем увеличить объем переработки до трех тысяч тонн свеклы в сутки, а после завершения модернизации – до пяти тысяч тонн, – сообщил директор Коксуского сахарного завода Алтынбек Абатов.

С первых дней приемки к заводским пунктам потянулись машины из свеклосеющих хозяйств региона. В числе первых урожай на Коксуский завод доставило крестьянское хозяйство «Кыдырали» Жарлыозекского сельского округа. По словам водителя КХ Асета Шенгельбаева, за день удается сделать по три-четыре рейса, прием организован без длительных задержек.

Начали поставлять урожай и свекловоды, работающие с Аксуским сахарным заводом. В крестьянском хозяйстве «Дархан» к уборке приступили 23 сентября.

– В этом году сахарной свеклой засеяли 15 гектаров. Урожай хороший. Теперь начали сдавать его заводу на переработку, – поведал руководитель хозяйства Нуржума Тлеулиулы.

К слову, модернизация обоих перерабатывающих предприятий продолжится. Мощность Коксуского сахарного завода планируется увеличить с 250 тыс. до 500 тыс. тонн в год к 2027 году, Аксуского – с 350 тыс. до 600 тыс. тонн к 2028-му. Объем инвестиций в проекты составляет, соответственно, 29 млрд и 25 млрд тенге.

Нынче сахарной свеклой в области Жетысу было засеяно 13,5 тыс. гектаров – на 1,3 тыс. больше, чем годом ранее.