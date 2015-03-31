Статьи Приступили к работе Гуляим ТУЛЕШЕВА

Во встрече также приняли участие члены Центризбиркома Татьяна Охлопкова и Марат Сарсембаев. Знакомя Е. Слободу с работой по подготовке и проведению выборов президента, председатель ЦИК РК отметил, что все мероприятия проводятся согласно календарному плану и сегодня в процессе реализации один из ее важных этапов – агитационная работа претендентов на пост президента страны.



– Мы ведем мониторинг агитационной работы наших кандидатов, обучаем организаторов выборов, провели кустовое семинар-совещание в Южном Казахстане, на 2 апреля семинар запланирован в Астане, затем они пройдут в Акмолинской, Актюбинской областях и Талдыкоргане, – проинформировал Куандык Турганкулов.



По словам председателя ЦИК РК, на сегодня зарегистрированы две общественные организации, которые намерены наблюдать за ходом выборов, – это "Республиканское общественное объединение по контролю за выборами" и "Юристы – за справедливые выборы".



– Это наши отечественные наблюдатели. Если республиканское общественное объединение приступило к работе, то юристы в скором времени приступят, – пояснил он, обратив внимание, что наряду с этим ЦИК РК запускает фильм, обучающий членов избирательной комиссии всем процедурам в день голосования.



В ходе обсуждения участники встречи акцентировали внимание на отдельных особенностях избирательной кампании, ее этапах, условиях и порядке проведения предвыборной агитации кандидатов в президенты, процедурах организации и проведения голосования, а также установления итогов выборов.



В свою очередь руководитель Штаба Миссии наблюдателей от СНГ выразил благодарность за приглашение принять участие в наблюдении за выборами и со своей стороны отметил, что наблюдатели миссии, большинство из которых имеют солидный опыт наблюдения за выборами на пространстве СНГ и за его пределами, всегда руководствовались и будут руководствоваться принципами объективности и непредвзятости.



– Штаб Миссии от СНГ приступил к работе. Мы направили письма государствам – участникам СНГ с просьбой направить представителей в состав комиссии, обратились также в Межпарламентскую ассамблею государств Содружества, – сказал Евгений Слобода.



В ходе встречи стало известно, что уже подтвердили свое участие в наблюдении Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан, Российская Федерация, Беларусь.



– Мы выступаем в качестве экспертов, задача которых состоит в том, чтобы Миссия наблюдателей от СНГ содействовала проведению свободных и демократических выборов. И мы намерены работать в рамках общепринятых норм международного наблюдения, – подчеркнул ­Е. Слобода.



Кроме того, по словам руководителя Штаба миссии, наблюдатели намерены направить своих представителей во все регионы республики, провести встречи с представителями кандидатов, участвующих в выборах, с партнерами по ОБСЕ, а также в структурах, которые занимаются рассмотрением жалоб и заявлений по нарушениям избирательного процесса, – прокуратуре, суде и МВД. Евгений Слобода также сообщил, что Миссию наблюдателей от СНГ, в которую войдут более 300 человек, возглавит Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета, исполнительный секретарь СНГ.



В завершение он отметил, что казахстанской стороной созданы все необходимые условия для организации и проведения наблюдения.

Глава Центризбиркома вручил руководителю Штаба Миссии наб­людателей от СНГ удостоверение об аккредитации в качестве международного наблюдателя на выборах Президента Республики Казахстан, назначенных на 26 апреля 2015 года.