Государственная премия мира и прогресса Первого Президента Республики Казахстан – Лидера нации присуждена общественному деятелю Султану Джиенбаеву за особый вклад в утверждение общественного и межэтнического согласия, укрепление единства народа Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Указ подписан Главой государства 21 июля 2016 года и вступил в силу с момента подписания.

Султан Джиенбаев родился в 1921 году. Является ветераном Великой Отечественной войны. Занимал высокие должности в правительстве КазССР, был министром торговли.

