​Присуждены стипендии «Болашак»

Заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом прошло в Астане под председательством Государственного секретаря РК Гульшары Абдыкаликовой.
Открывая заседание, Госсекретарь отметила, что на прошедшем недавно ХІ Астанинском экономическом форуме Президент РК подчеркнул, что программа «Болашак» была запущена еще на заре независимости страны и дала возможность 13 тыс. казахстанцев обучаться за счет государства в лучших университетах мира. Также Глава государства акцентировал внимание на трансформации глобального рынка труда и принимаемых Казахстаном мерах по реформированию сферы образования, направленных на формирование навыков креативного мышления, умения находить нужную информацию и верно применять ее.
Гульшара Абдыкаликова подчеркнула, что Нурсултан Назарбаев в Послании нынешнего года «Новые возможности развития в условиях Четвертой промышленной революции» уделил особое внимание вопросам развития человеческого капитала. Ключевым приоритетом образовательных программ должно стать развитие способности к постоянной адаптации к изменениям и усвоению новых знаний. Для этого необходимо ускорить создание собственной передовой системы образования, охватывающей граждан всех возрастов.
– В этих процессах большая ответственность возлагается на качественную реализацию международной программы «Болашак», – подчеркнула Гульшара Абдыкаликова.
На заседании был заслушан отчет министра образования и науки Ерлана Сагадиева об исполнении протокольных поручений Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом, а также рассмотрен ряд вопросов, касающихся реализации программы «Болашак».
Решением комиссии стипендия присуждена 67 претендентам, которые пройдут обучение в магистратуре и докторантуре, а также будут направлены на стажировки в ведущие научные и производственные центры мира.
По итогам заседания Государственный секретарь дала ряд поручений по дальнейшей реализации международной стипендии «Болашак».