​Присуждены стипендии «Болашак»

Заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом прошло в Астане под председательством Государственного секретаря РК Гульшары Абдыкаликовой.

Открывая заседание, Госсек­ретарь отметила, что на прошедшем недавно ХІ Астанинском экономическом форуме Президент РК подчеркнул, что программа «Болашак» была запущена еще на заре независимости страны и дала возможность 13 тыс. казахстанцев обучаться за счет государства в лучших университетах мира. Также Глава государства акцентировал внимание на трансформации глобального рынка труда и принимаемых Казахстаном мерах по реформированию сферы образования, направленных на формирование навыков креа­тивного мышления, умения находить нужную информацию и верно применять ее.

Гульшара Абдыкаликова подчеркнула, что Нурсултан ­Назарбаев в Послании нынешнего года «Новые возможности развития в условиях Четвертой промышленной революции» уделил особое внимание вопросам развития человеческого капитала. Ключевым приоритетом образовательных программ должно стать развитие способности к постоянной адаптации к изменениям и усвоению новых знаний. Для этого необходимо ускорить создание собственной передовой системы образования, охватывающей граждан всех возрастов.

– В этих процессах большая ответственность возлагается на качественную реализацию международной программы «Болашак», – подчеркнула Гульшара Абдыкаликова.

На заседании был заслушан отчет министра образования и науки Ерлана Сагадиева об исполнении протокольных поручений Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом, а также рассмотрен ряд вопросов, касающихся реализации программы «Болашак».

Решением комиссии стипендия присуждена 67 претендентам, которые пройдут обучение в магистратуре и докторантуре, а также будут направлены на стажировки в ведущие научные и производственные центры мира.

По итогам заседания Государственный секретарь дала ряд поручений по дальнейшей реализации международной стипендии «Болашак».