Присягнули на верность Свежий выпуск 1247 Михаил ТЁ, Тараз

– Военная присяга для воина – нерушимый закон, от которого не может быть ни малейших отступлений, – сказал исполняющий обязанности командира в/;ч 5513 подполковник Сагынгали Батаев. – Он требует от солдата быть дисциплинированным, беспрекословно подчиняться воинскому уставу и приказам командиров.

Ровно полтора месяца назад совсем еще «зеленые» бойцы пополнили ряды таразского полка. За короткий срок офицеры и сержанты части сумели дать им азы военного дела и обучили практическим навыкам обращения со стрелковым оружием. Кроме того, вчерашние призывники научились строевым приемам, освоили элементы рукопашного боя. Все это они продемонстрировали перед своими близкими, родственниками и друзьями на Аллее генералов областного департамен­­та внутренних дел, где состоялась церемония проведения воинского ритуала.

– Ребята показали боевую и физическую подготовку, а патриотическое воспитание особенно сильно ощущалось, когда исполняли Государственный гимн Казахстана и воины выстроили «живую» пирамиду, увенчанную Государственным флагом, – поделилась впечатлениями жительница Тараза Гульмира Данаева. – Не каждый день увидишь, как профессионально обращаются с карабином, интересной была и демонстрация приемов рукопашного боя. Умения и навыки новобранцев произвели на меня большое впечатление. Уверена: с такими защитниками мы можем спать спокойно.

Надо сказать, что в эти дни военнослужащие Национальной гвардии вместе со всеми жамбылцами готовятся к празднованию 550-летия Казахского ханства, но несколько по-своему. Если жители города занимаются ремонтом дорог, строят новые объекты и реконструируют старые, то воины войск правопорядка ежедневно совершенствуют боевую выучку и повышают уровень своей готовности. На них лежит большая ответственность в обеспечении общественного порядка во время праздничных мероприятий.

– Служба в армии – это священный долг и почетная обязанность перед Родиной. Теперь настало наше время нести воинскую службу и, если понадобится, встать на защиту граждан, – считает молодой воин из Аты­рау­ской области Алим Халимуллаев.



