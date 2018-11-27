​Присягнули на верность

Торжественная церемония состоялась в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню Первого Президента и Дню Независимости. В торжествах приняли участие командование Службы государственной охраны, ветераны, представители акимата города, родители и близкие солдат.

Подготовка и призыв граждан на срочную воинскую службу – процесс непрерывный. Влиться в армейский строй Президентских полков могут самые лучшие призывники, успешно прошедшие тщательную комплексную проверку и отбор. С момента припис­ки к призывным участкам и до призыва казахстанцев в армию местные исполнительные органы совместно с офицерами СГО РК проводят систематический отбор, изучают ребят, подлежащих призыву на срочную воинскую службу. Учитывается буквально все: характеристики с мест учебы и работы, круг общения призывника, увлечения и наклонности, его физические данные и рост, который должен быть не менее 180 см. А также медицинские данные и психологический портрет. Новобранцы должны быть физически выносливыми и психологически подготовленными к военной службе. Спортивные и иные достижения новобранцев играют решающую роль.

Как отмечает командование, уровень образования военнослужащих, приз­ванных этой осенью в СГО РК, высокий: 17% из них окончили вузы, 67% имеют диплом о среднем специальном образовании. Среди новобранцев 4 мастера спорта, 19 кандидатов в мастера спорта и много спортсменов-разрядников.

– Поздравляю вас с новым жизненным рубежом – принятием военной присяги, – обратился к пополнению заместитель начальника СГО РК, начальник Службы обороны объектов генерал-лейтенант Мухтар Аюбаев. – В канун великого государственного праздника нашей страны – Дня Независимости – вы поклялись быть верными народу и Президенту Республики Казахстан, достойно выполнять воинский долг и мужественно защищать Родину. Глава государства – Верховный Главнокомандующий Нурсултан Назарбаев объявил 2019 год Годом молодежи, это свидетельст­вует о возложении больших надежд на молодое поколение нашей страны. Вы должны стать надежным гарантом национальной безопасности и внутренней стабильности Казахстана. По этому поводу наш Верховный Главнокомандую­щий сказал: «Мы верим, что великие свершения нашего поколения, своими руками создавшего независимое государство, будут достойно продолжены следующими поколениями». Уверен, что вы с честью оправдаете доверие нашего народа и традиции, заложенные предками, будете беззаветно и преданно служить Отчизне!

Принявшие присягу солдаты уже прошли курс молодого бойца и на плацу продемонстрировали полученные навыки: показали строевые приемы с ору­жием и без оружия, посадку и высадку из боевых машин, приемы рукопашного боя, прошли торжественным маршем. Президентский духовой оркестр и рота Почетного караула выступили с новой программой плац-концерта.