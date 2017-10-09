​Присягнули на верность Родине

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Чингиз Ташенов, Кокшетау

В мероприятии приняли участие заместитель министра внут­ренних дел РК Юрий Ильин и заместитель акима Акмолинской области Олжас Бектенов.

Начальник института полковник гражданской защиты Сырым Шарипханов подчеркнул, что нынешний год запомнится коллективу участием в аварийно-спасательных работах в Атбасаре, в Эстафете огня 28-й Всемирной зимней универсиады и в обеспечении безопасности на ЭКСПО-2017.

Юрий Ильин отметил в свою очередь, что произнесенная первокурсниками клятва обязывает каждого из них быть преданным своему делу, свято соблюдать требования Конституции, законов, добросовестно и профессионально выполнять возложенные обязанности и дорожить высоким званием спасателя.

В текущем году в состав курсантов факультета очного обу­чения КТИ были зачислены 185 абитуриентов, из которых присягу приняли 139 курсантов. Восемь из них – граждане Кыргызской Республики, которые сог­ласно межправительственным договорам обучаются на базе института по специальнос­ти «пожарная безопасность». 37 курсантов направлены КЧС МВД РК в профильные зарубежные вузы МЧС России и Респуб­лики Беларусь и приняли присягу до отправки в зарубежные учебные заведения.

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