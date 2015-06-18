Присягнули на верность

719
Дулат Молдабаев
– Сегодня вы взяли на себя большую ответственность и поклялись быть отважными защитниками своей страны. Это важный момент в жизни. Будьте достойными защитниками Родины, оправдайте доверие своих родителей и родных, – сказал новобранцам командующий противовоздушными войсками СВО ВС РК генерал-майор Нуржан Муканов.
С этого момента ребята приняты в ряды Вооруженных сил Казахстана. Они впервые единым строем прошагали по плацу войсковой части. Теперь ребята будут служить и постигать нелегкую военную науку. После года срочной службы сегодняшние новобранцы смогут пополнить ряды военнослужащих по контракту.

Командир – во всем пример
В Алматинской области на базе в/;ч 18404 стартовали оперативно-методические сборы. В них принимают участие более 200 военно­служащих руководящего звена Аэромобильных войск СВ ВС РК. Участники сборов будут совершенствовать основные направления военной подготовки, воинской и правовой дисциплины.
Кроме того, планируются занятия в составе групп по огневой и специальной подготовке – отработка точности огня артиллерии, общие требования к складам ракетно-артиллерийского вооружения, порядок эшелонирования боеприпасов. По технической подготовке пройдут тактико-специальные учения с ремонтными подразделениями по ремонту вооружения, военной техники и автомобилей. На занятиях по воспитательной и социально-правовой работе совершенствуются навыки по воспитанию морально-психологических качеств военнослужащих в специальных операциях, при приведении в высшую степень боевой готовности и в ходе марша.

Дисциплина и воспитание
Нормативы по физической подготовке, стрельба из стрелкового оружия и вооружения боевых машин, вождение военной колесной техники включает программа 20-дневной курсовой подготовки военнослужащих воинских частей Аягозского гарнизона.
Практические занятия развернулись на базе в/;ч 10810. К участию в них привлечены 50 военнослужащих, проходящих службу на должностях сержантов взводов, командиров отделений, начальников подразделений из шести воинских частей. Планируется, что 20-дневный курс подготовки позволит военнослужащим вывести свое мастерство на качественно новый уровень, а вместе с этим увеличить и общие показатели боевой подготовки сержантского состава Вооруженных сил страны. Подготовке сержантов в ВС Казахстана придается большое значение, поскольку именно младшие командиры занимаются индивидуальной боевой и физической подготовкой воинов, поддерживают воинскую дисциплину и воспитывают солдат.



