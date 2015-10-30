​Приток кислорода

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Валерий МЕРЦАЛОВ, Северо-Казахстанская область

Начиная с 2006 года на престижное мероприятие СКО выставляла 94 участника. Хороший показатель для небольшого по площади региона, имеющего ярко выраженную сельскохозяйственную направленность. Однако все большая и постоянно растущая доля внутреннего регионального продукта приходится на промышленные предприятия. Выгодное географическое положение, наличие перспективных месторождений полезных ископаемых и целенаправленная политика исполнительной власти сделали регион весьма привлекательным в глазах инвесторов.

При государственной поддержке быстрыми темпами развиваются машиностроительные, металлообрабатывающие, энергетические предприятия. Только один красноречивый показатель: в настоя­щее время ведется работа по продвижению на экспорт продукции 27 компаний области. И можно смело утверждать, что в недалеком будущем их станет намного больше: модернизация действующих и пуск новых производств осуществляются исключительно на основе суперсовременных технологий.

Так, по информации руководителя управления индустриально-инновационного развития Жаната Жусупова, в Карту индустриализации включен 41 проект. Введены в эксплуатацию 12, не имеющих прежде аналогов. В частности, освоен выпуск композитных материалов, теплоэффективных блоков, каждый из которых заменяет дюжину кирпичей, что сокращает сроки строительства, при этом теплоэффективность помещений увеличивается в 6 раз. В линейке новой продукции – сборные железобетонные элементы каркасно-панельного домостроения, прогрессивное топливо из древесины. На уровне мировых стандартов котируется и продукция АО «Мунаймаш». А петропавловский машиностроительный завод «Казтехмаш» наладил выпуск тракторов, коммунальной техники и готов на треть обеспечить потребность страны в надежных и производительных зерноуборочных комбайнах.

Во многом уникальную продукцию выпускает АО «Завод им. С. Кирова» – один из нынешних – и постоянных на протяжении всех лет – участников «Алтын сапа», видное место в его номенклатуре составляют изделия для нужд железнодорожного комплекса, приставки для цифрового телевещания – направлениях, где в мире сильна конкуренция.

– Для нас, – говорит генеральный директор АО Марат Абильмажинов, – «Алтын сапа» означает возможность не просто заявить о себе, но и пополнить опыт продвижения продукции, реалистично оценить ситуацию в своей промышленной группе, определить резервы и стратегию дальнейшего развития. Образно говоря, инициированный Главой государства конкурс можно сравнить с притоком порции кислорода, придающей дополнительную энергию процессу наступательного развития всех отраслей.

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