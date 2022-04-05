Водитель грузовика наехал на 57-летнего пешехода в городе Актобе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

4 апреля на парковке гипермаркета «Анвар» 64-летний водитель грузовой автомашины Mercedes Benz Actros 2541 с прицепом наехал на 57-летнего пешехода, который стоял между автомобилем и прицепом.

В результате ДТП пострадавший был госпитализирован в реанимационное отделение больницы скорой медицинской помощи города Актобе.

По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК.

Фото: instagram.com/zello_aktobe.04