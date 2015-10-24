Притягательная безмерность

Дулат МОЛДАБАЕВ
фото Игоря БУРГАНДИНОВА
Айдын Аимбетов, которому Глава государства за выдающиеся заслуги в освоении космического пространства, героизм и мужество присвоил звания "Халық Қаһарманы" и "Қазақстанның ғарышкер-ұшқышы", встретился с личным составом в/;ч 19132 – летной воинской части, дислоцированной в столице. Космонавт, совершивший в составе международного экипажа космический полет на Международную космическую станцию, поделился свои­ми впечатлениями и рассказал о работе в космосе. Авиаторов интересовало многое: о чем ему думалось в ночь перед полетом, что было самым трудным во время подготовки, какие у космонавта планы на будущее.

– Больше всего на орбите меня поразила красота нашей Земли, нашего общего дома, – признался Айдын Аимбетов.

Гость говорил об удивительном виде, открывшемся перед ним, когда он взглянул на планету из иллюминатора. Это была волшебная красота. Наша Земля была окутана голубой каемкой атмосферы, а за ней – ничего, только черная пустота.

Как ни странно, но когда Айдын Аимбетов узнал, что ему представилась возможность полететь в космос, он испытал чувство, сравнимое с состоянием летчика, получившего возможность совершить свой первый полет.

У космонавтов, готовящихся к полету в космос, много своих традиций. Для начала надо побывать на родине Юрия Гагарина. Там есть старый колодец, воду из которого пьют все в обязательном порядке.

– Вода была ледяная, но все смело выпили по кружке воды и… заболели, – рассказал космонавт.

Принята среди них неофициальная традиция – не давать автографов. А после прибытия на Байконур все смотрят фильм «Белое солнце пустыни», потом необходимо посадить дерево на аллее Космонавтов, посетить домик Гагарина, где он провел ночь перед своим полетом на орбиту, и домик Королева на территории музея космодрома.

Адаптация человеческого организма к космическим условиям проходит в несколько этапов. В течение первых десяти дней идет привыкание к условиям невесомости, то есть происходит перестройка организма, меняется координация движений. Кровь приливает к голове, повышается внутричерепное и глазное давление, и даже голос меняется из-за того, что отекают голосовые связки. Это подобно состоянию, когда человек долго стоит на голове. Адаптация на земле проходит быстрее, нужно привыкнуть к земной гравитации, у него это произошло в течение 12–14 часов.

По его признанию, на МКС все прошло в штатном режиме.

– Но мне повезло, – поделился Айдын Аимбетов. – Лежа с закрытыми глазами, я увидел звездопад.

Эффект возникновения световых вспышек, когда можно наблюдать "световые точки", "черточки" и "двойные точки", среди космонавтов и астронавтов известен давно. Вспышки возникали в основном за счет тяжелых заряженных частиц, которые входят в состав космических лучей, приходящих к нам из глубин Галактики, когда они проходили через центральные отделы сетчатки глаза.

Казахстанского летчика-космонавта, воспитанника военно-воздушных сил, прежде летавшего на истребителях, чествовали главнокомандующий Силами воздушной обороны ВС РК генерал-майор авиации Нурлан Орманбетов, командующий воен­но-воздушными силами СВО ВС РК генерал-майор авиации Даурен Косанов, генерал-лейтенант авиации Александр Сорокин, до 2013 года командовавший Силами воздушной обороны ВС РК. Все они в разное время были наставниками будущего космонавта, ставили его "на крыло".

А первый казахстанский космонавт Тохтар Аубакиров был для Айдына Аимбетова примером с того момента, когда летчик-испытатель посадил свой МиГ-29К на палубу авианосца "Тбилиси", а затем первым в мире взлетел с этого авианосца, использовав трамплин.
Халық Қаһарманы принял самое деятельное участие в подготовке будущего космонавта.

– Айдын правильно решил, что авиация и космос – это одно целое, и покорил космические дали, – сказал Герой Советского Союза. – Этот человек мечтал стать космонавтом и свою мечту смог претворить в жизнь.

Айдын Аимбетов пришел к авиаторам не с пустыми руками, он принес флаг военно-воздушных сил СВО ВС РК, который побывал на орбите и 156 раз облетел вокруг Земли. Затем он напомнил слова Президента о том, что у казахстанской космической отрасли большие перспективы, казахстанская пилотируемая космонавтика получит дальнейшее развитие, и не за горами следующий полет казахстанского космонавта.

Популярное

Все
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Как перестать терять людей в ДТП?
Выбор во имя жизни
В забое станет безопасней
Полеты над Бурабаем
Концептуальные аспекты новой Конституции
В мир удивительных открытий
Три счастливых дня
Усы, лапы и хвосты поборолись за призы
Распоряжение Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан
Серке, Сералы, Сер-аға...
Указ Президента Республики Казахстан о назначении
Интеллектуальный капитал в действии
Краевед по велению души
Закон Республики Казахстан О ратификации Договора о союзнических отношениях между Республикой Казахстан и Республикой Таджикистан
Педагог работает на будущее страны
МВД раскрыло наркосхемы с участием иностранцев
Токаев подписал Указ о присвоении звания «Халық қаһарманы»
В Казахстане усиливают контроль за безопасностью такси
Правительство направит 2,5 млрд тенге на теплосети области Абай
Вручены государственные награды от имени Президента
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
В прокат вышел фильм «Мүшел жас»
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Песнь домбры зазвучала в степи
Мыслитель планетарного масштаба
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Глава государства поздравил соотечественников с Праздником единства народа Казахстана
Учиться делать правильный выбор
Озеро надежды: история любви и прощения на берегу Иссык-Куля
Названы самые желанные бренды мира
Соколы стали причиной паузы старта ракеты «Союз-5» на Байконуре
В Астане прошел концерт Музы Рубацките
Цифровой паспорт товаров cделает рынок прозрачнее
Когда в ауле не хватает девушек...
В Алматы открылся международный инновационный вуз
Құлагер казахского кино
Касым-Жомарт Токаев наградил Андрея Бабиша орденом «Достық» І степени
Казахстан одержал ещё две победы на ЧМ по настольному теннису в Лондоне
Мечтает о спортивных победах
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Спасибо за мужество и стойкость
В Караганде открылся креативный экохаб
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
Звездный дуэт Чингиза Капина и Татьяны Турлай впервые выступил на столичной сцене
Не нарушайте – вас снимают!

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]