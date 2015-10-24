Притягательная безмерность Дулат МОЛДАБАЕВ

Айдын Аимбетов, которому Глава государства за выдающиеся заслуги в освоении космического пространства, героизм и мужество присвоил звания "Халық Қаһарманы" и "Қазақстанның ғарышкер-ұшқышы", встретился с личным составом в/;ч 19132 – летной воинской части, дислоцированной в столице. Космонавт, совершивший в составе международного экипажа космический полет на Международную космическую станцию, поделился свои­ми впечатлениями и рассказал о работе в космосе. Авиаторов интересовало многое: о чем ему думалось в ночь перед полетом, что было самым трудным во время подготовки, какие у космонавта планы на будущее.



– Больше всего на орбите меня поразила красота нашей Земли, нашего общего дома, – признался Айдын Аимбетов.



Гость говорил об удивительном виде, открывшемся перед ним, когда он взглянул на планету из иллюминатора. Это была волшебная красота. Наша Земля была окутана голубой каемкой атмосферы, а за ней – ничего, только черная пустота.



Как ни странно, но когда Айдын Аимбетов узнал, что ему представилась возможность полететь в космос, он испытал чувство, сравнимое с состоянием летчика, получившего возможность совершить свой первый полет.



У космонавтов, готовящихся к полету в космос, много своих традиций. Для начала надо побывать на родине Юрия Гагарина. Там есть старый колодец, воду из которого пьют все в обязательном порядке.



– Вода была ледяная, но все смело выпили по кружке воды и… заболели, – рассказал космонавт.



Принята среди них неофициальная традиция – не давать автографов. А после прибытия на Байконур все смотрят фильм «Белое солнце пустыни», потом необходимо посадить дерево на аллее Космонавтов, посетить домик Гагарина, где он провел ночь перед своим полетом на орбиту, и домик Королева на территории музея космодрома.



Адаптация человеческого организма к космическим условиям проходит в несколько этапов. В течение первых десяти дней идет привыкание к условиям невесомости, то есть происходит перестройка организма, меняется координация движений. Кровь приливает к голове, повышается внутричерепное и глазное давление, и даже голос меняется из-за того, что отекают голосовые связки. Это подобно состоянию, когда человек долго стоит на голове. Адаптация на земле проходит быстрее, нужно привыкнуть к земной гравитации, у него это произошло в течение 12–14 часов.



По его признанию, на МКС все прошло в штатном режиме.



– Но мне повезло, – поделился Айдын Аимбетов. – Лежа с закрытыми глазами, я увидел звездопад.



Эффект возникновения световых вспышек, когда можно наблюдать "световые точки", "черточки" и "двойные точки", среди космонавтов и астронавтов известен давно. Вспышки возникали в основном за счет тяжелых заряженных частиц, которые входят в состав космических лучей, приходящих к нам из глубин Галактики, когда они проходили через центральные отделы сетчатки глаза.



Казахстанского летчика-космонавта, воспитанника военно-воздушных сил, прежде летавшего на истребителях, чествовали главнокомандующий Силами воздушной обороны ВС РК генерал-майор авиации Нурлан Орманбетов, командующий воен­но-воздушными силами СВО ВС РК генерал-майор авиации Даурен Косанов, генерал-лейтенант авиации Александр Сорокин, до 2013 года командовавший Силами воздушной обороны ВС РК. Все они в разное время были наставниками будущего космонавта, ставили его "на крыло".



А первый казахстанский космонавт Тохтар Аубакиров был для Айдына Аимбетова примером с того момента, когда летчик-испытатель посадил свой МиГ-29К на палубу авианосца "Тбилиси", а затем первым в мире взлетел с этого авианосца, использовав трамплин.

Халық Қаһарманы принял самое деятельное участие в подготовке будущего космонавта.



– Айдын правильно решил, что авиация и космос – это одно целое, и покорил космические дали, – сказал Герой Советского Союза. – Этот человек мечтал стать космонавтом и свою мечту смог претворить в жизнь.



Айдын Аимбетов пришел к авиаторам не с пустыми руками, он принес флаг военно-воздушных сил СВО ВС РК, который побывал на орбите и 156 раз облетел вокруг Земли. Затем он напомнил слова Президента о том, что у казахстанской космической отрасли большие перспективы, казахстанская пилотируемая космонавтика получит дальнейшее развитие, и не за горами следующий полет казахстанского космонавта.



