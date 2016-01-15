​Притягательный Хоргос

Официальные и торжественные события заняли чуть времени, а удивительные ледовые скульптуры – торговые караваны, драконы, дивные птицы и растения – будут еще долго радовать посетителей центра. Фактически до весны, пока не растают. Но само событие, уверены его организаторы и участники, не «растает в памяти» и будет только способствовать укреплению связей двух стран, привлекать в Хоргос тысячи туристов и деловых людей.

Впервые Хоргосский фестиваль прошел год назад, став составляющей знаменитого Харбинского международного фестиваля льда и снега, проводимого с 1963 года. Нынче ледяные шедевры сотворили скульпторы из казахстанской академии им. Жургенова и Харбинского института льда и снега. Горки, лабиринты, экзотические персонажи создавали праздничное настроение многочисленным гостям. А сам городок ледовых скульптур стал своего рода мини-энциклопедией, повествующей об истории, животном мире, бытовом укладе, традициях двух народов. Для гостей приготовили спортивные состязания по фрисби, праздничный концерт артистов Панфиловского района и Или-Казахского автономного округа СУАР. Аплодисменты вызвало и совместное дефиле прекрасных манекенщиц, в том числе из казахстанского модельного агентства Goltsman Models, демонстрировавших национальную одежду и эффектные зимние наряды. Гости могли посетить и небольшую автомобильную выставку, юрты и палатки с угощениями. А торговые центры привлекали скидками и обилием товаров.

Как отмечали партнеры проекта, фес­тиваль нацелен на развитие зимнего туризма, создание зоны беспошлинной торговли между двумя странами, становление Хоргоса как популярного туристического центра на одной территории двух разных государств. Динамика посещений показывает, что популярность центра, так же как и перспективы приграничного туризма неук­лонно растут. Если в 2013 году с казахстанской стороны центр посетили около 164 тыс. человек, в 2014 году – 463 тыс., то в 2015 году цифра перевалила за миллион человек. Исполняющий обязанности президента АО «МЦПС «Хоргос» Василий Ни уверен, что роль центра будет только возрастать, как в сфере развития торговых отношении между Казахстаном и Китаем, так и в области культурного сотрудничества двух народов.

– Хоргос вселил веру в будущее, поскольку теперь, когда проект набирает силу, у наших народов есть дополнительная возможность развивать отношения, – сказал Василий Ни в интервью нашей газете. – На следующем этапе МЦПС должен стать территорией, которая будет привлекать наших союзников по ЕАЭС. Мы отмечаем рост интереса и со стороны инвесторов. В ближайшие годы планируем привлечь в проекты центра порядка 2 млрд долларов частных инвестиций. Уже подписаны меморандумы на 800 млн долларов. Сейчас мы ведем переговоры с французскими и корейскими компаниями. В числе проектов значится возведение новых торговых площадок, культурных, спортивных, гостиничных учреждений. Также запланировано строительство университета в МЦПС, где будущие специалисты будут обучаться, в том числе казахскому и китайскому языкам.

О результатах и перспективах цент­ра говорил и мэр города Хоргоса, член по административной части партийного рабочего комитета СЭЗ «Хоргос» Мурал Абильмажин.

– Центр – уникальная площадка регионального сотрудничества с приграничным государством, которая выс­тупает как основная зона развития на маршруте Экономического пояса Шелкового пути, – сказал Мурал Абильмажин. – Проведение туристических мероприятий стало важным звеном состыковки концепции «Один пояс – Один путь» с НЭП «Нұрлы жол», укрепило уверенность в динамичном развитии Хоргоса. Наша основная цель – соединить воедино туризм, привлечение инвестиций и культурный обмен, создать многоформатную диалоговую площадку и продвинуться на шаг вперед по открытости, узнаваемости Хоргоса и прекрасной репутации бренда «приграничного туризма». Современный Хоргос основывается на инновационном подходе, всесторонней координации, «зеленой» экономике и открытости.

Остается добавить, что обе стороны творчески подходят к вопросу привлечения гостей в Хоргос. Опираясь на культуру и традиции народов, здесь организуются уникальные по своему наполнению культурные события. Например, поэтический и не менее красивый летний фестиваль цветения персиков или наполненная колоритом Китая и Центральной Азии торговая ярмарка «По Шелковому пути через Хоргос». Все это, считают в МЦПС, стимулирует развитие торговли и дружественных отношений во всех сферах партнерства.