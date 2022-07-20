Притяжение Дельбегетея

Неподалеку от Семея расположен небольшой горный массив с интересным названием Дельбегетей. Как он появился в степи? Краеведы совершили несколько увлекательных поездок в горы Дельбегетей и Кокентау, откуда привезли массу интересных находок, а также множество увлекательных историй.

Звездная рана Земли

Драконовы горы – именно так переводится с калмыцкого название горного массива Дельбегетей на юго-востоке от Семея. Невысокие горы для глаз путешественника видятся причудливым хребтом гигантского дракона, прикорнувшего на бескрайней степной глади. Но и это еще не все. Археологические открытия костей и скорлупы яиц динозавров, сделанные в Зайсанской котловине в 1959 году, показали, что в глубокой древности в этих местах, возможно, бродили настоящие драконы – динозавры. Недаром отложение окаменелостей в Зайсане называют «динозавровым».

Для членов краеведческого общества «Прииртышье» в Семее горы Дельбегетей – неистощимый источник новых знаний и бесконечного поиска. Сюда исследователи родного края готовы приезжать вновь и вновь, не уставая удивляться богатствам этого края, его удивительной истории, красотам горного ландшафта, изрезанного изумрудными долинами и причудливыми, не похожими один на другой утесами.

Но задумывались ли вы когда-нибудь над тем, откуда здесь, где на площади сотен квадратных километров царит казахский мелкосопочник и на месте древнего палеозойского моря простираются степи, заросшие ковылем и полынью, появился горный массив?

По мнению исследователей, массив Дельбегетей – не что иное, как астроблема – звездная рана Земли, возникшая в результате столкновения нашей планеты с астероидом. По сути, горный массив – это кратер, который образовался в результате мощнейшего удара в месте столкновения небесного тела с земной твердью. И это достаточно хорошо видно, если тщательно изучить фотоснимки, сделанные спутником из космоса.

Хотя в отношении именно Дель­бегетея такого не скажешь: его форма, скорее, напоминает неправильную восьмерку. Вполне вероятно, что в этом месте миллионы лет назад упал не один астероид, а две его части, расколовшиеся еще во время стремительного полета. В результате падения их кратеры смешались между собой и в таком виде застыли на века. При этом причудливость форм горам придал и тот факт, что астероиды падали не на сушу, а в воды древнего палеозойского моря, которое простиралось в этих местах в давно минувшие эпохи.

– Любопытно, что есть и еще одно значение названия гор Дель­бегетей. В переводе с древнекитайского это слово означает «благодарный», «благосклонный» или «благообильный». И точно – эту гористую местность, богатую долинами и ущельями, можно смело назвать благодатным краем. Достаточно сказать, что именно здесь было обнаружено единственное в Казахстане месторождение изумрудов, названое Альжановским, где до недавнего времени еще шла добыча драгоценных и полудрагоценных минералов, – рассказывает член краведческого общества «Прииртышье» Екатерина Гуляева.

А вот геологи утверждают, что внутри кратерных чаш и сейчас можно увидеть многочисленные миаролы – вертикальные трубообразные отверстия в граните, заполненные кристаллами микроклина, раухтопаза, топаза, турмалина и гелиодора. В приконтактовой части гранитов астроблемы с осадочными породами можно найти стяжения графита, в котором наверняка должны быть импактные алмазы!

Но не только минералами богата эта земля. Еще в эпоху бронзы, когда в Древнем Египте только начали воздвигать великие пирамиды, местные племена, оставшиеся в памяти как чудь (чужие, пришлые), сумели открыть здесь богатейшие залежи меди и, главное, олова – металла крайне редкого, а потому ценившегося в ту эпоху на вес золота. Ведь без олова было невозможно изготовить бронзу – сплав, из которого люди делали оружие и орудия труда, предметы быта и украшения. Залежи оловянной руды – касситерита – в горном массиве встречаются достаточно часто.

Чудь да и только!

Краевед Павел Жуков рассказал о совместной казахстанско-германской археологической экспедиции и значении сделанного открытия для науки и культуры, о сохранении уникального наследия.

– Оловянную руду и добывали насельники этих мест, носители андроновской культуры. Рудокопов этих считали представителями древнего легендарного племени чудь, обладавшего навыками горного дела и металлургии. Николай Рерих записал в наших краях легенду о «курумчинских кузнецах». Уж не курчумское ли население имелось в виду? Бухтарминские старообрядцы и прииртышские казаки – русские первопоселенцы Алтая – называли древние копи на местах дельбегетейских рудных разработок «чудскими ямами», – рассказал Павел Жуков.

Память о древнейших металлургах была настолько занесена пылью веков, что, кроме общего «чудь», мало что осталось. Правда, встречаются кое-где сохранившиеся названия: река Чурчуть около озера Алаколь, урочище и речка Чур-чутсу в районе Нарыма. Они только подтверждают древность первопоселенцев этих мест.

– Современные же ученые считают, что чудь – это на самом деле представители известных нам по истории Казахстана андроновских племен. А часть архео­логов полагает, что андроновцы – это те самые легендарные арии-арьи, часть которых ушла в Индию во втором тысячелетии до нашей эры. Удивительно, но до наших дней в Дельбегетее чудом сохранились практичес­ки в первозданном виде копи и рудники древних рудокопов чуди. Один из таких комплексов, включающих в себя шахту рудника, поселение и небольшой некрополь, где хоронили умерших рудознатцев, изучали археологи во время казахстанско-германской экспедиции, работавшей в Дельбегетее в течение нескольких археологических сезонов, – говорит краевед.

По словам исследователей, место­рождения олова встречаются достаточно редко. Следы горных разработок, как правило, разрушены временем. И наши горы дают счастливую возможность изучить древние шахты, поселения рудокопов, их погребальные комплексы в первозданном, ненарушенном виде.

Один из руководителей экспедиционного отряда профессор Горелик говорил, что по трудозатратам выполненные в Дельбегетее работы сопоставимы с трудом строителей египетских пирамид. «Здесь должен быть музей древних горняков под открытым небом», – говорил он краеведам, уезжая.

– Не раз краеведы обращались с этим предложением к властям, предлагали для начала объявить эти места памятником истории и культуры, были мы поддержаны археологами столицы, но… До сих пор нет возможности показать эти прекрасные места туристам, рассказать об интереснейшей истории древней казахстанской земли, – сетует Павел Жуков.

Во время археологических раскопок частыми гостями экс­педиции были члены краеведческого общества «Приитышье». Один из них, археолог Александр Долгушев, даже принимал участие в работе одного из сезонов. Во время долгих разговоров с коллегами краеведы рассказывали археологам об открытиях, сделанных ими в этих местах.

И это не только археологические памятники, коих здесь немало, но и удивительной сохранности, богатые по сюжетным линиям петроглифы – наскальные рисунки, сделанные руками древних художников.

Исследуя горы и предгорья, краеведы открыли множество «галерей» наскальной живописи. В районе села Аскаралы обнаружили рисунки архаров, лошадей, верблюдов и многочисленные сцены охоты. Были и такие редкие петроглифы, как изображения снежного барса, видимо, этот редкий вид кошачьих обитал в горах в давние времена. А о том, что древние рудокопы из числа андроновских племен были солнце­поклонниками, достаточно красноречиво говорят солярные знаки, оставленные ими на старых гранитных камнях.

Чарская ярмарка

Но не только древние рудо­знатцы, насельники эпохи бронзы, оставили в горах Дельбегетея следы своего пребывания.

В окрестностях села Малая Карасу, что в 60 км от Семея, на обширных степных просторах, раскинувшихся между подножия­ми невысоких гранитных гор, у речки Гурбанчар, более века назад дважды в год (весной и осенью) проходила Чарская ярмарка – вторая по своей значимости и объему товарооборота в период с конца XIX до начала ХХ века.

О ней рассказал председатель краеведческого общества «Прииртышье» Марат Сасанов.

Чарская ярмарка всегда была строго специализированной: на ней торговали исключительно скотом. Другое дело, что скот этот чаще всего обменивали на товары народного потребления: ткани, чай, посуду и многое другое. Ярмарки привлекали кочевников, жителей дальних аулов возможностью приобретать отсутствующие в отдаленных волос­тях продукты и разно­образные изделия фабрично-заводской промышленности.

Любопытно, что эти сведения подтверждаются и многочисленными находками, сделанными краеведами «Прииртышья». Во время одной из своих экспедиций они обнаружили несколько десятков свинцовых пломб, которыми в конце XIX – начале ХХ века торговцы запечатывали рулоны ткани, посуду и другие товары, а также небольшие кованые замки, запирающие сундуки с товарами. Удалось даже установить, кому именно принадлежали привезенные на Чарскую ярмарку товары.

– Примерно 80% из найденных им 28 свинцовых пломб принадлежат купцу Викуле Морозову. Именно он специализировался на торговле тканями, привозя их на ярмарку в обмен на скот. Более того, он не только продавал ткани, он их еще и производил, как и его дядя Захар Морозов, владелец Богородско-Глуховской мануфактуры. Интересно, что пломбы Захара и Викулы Морозовых я находил совершенно в разных местах Чарской ярмарки. То есть дядя и племянник одновременно торговали своим товаром, но при этом предпочитали располагать торговые лотки и палатки подальше друг от друга, преследуя собст­венные выгоды и интересы, – говорит Марат Сасанов.

Есть сведения, что в 1891 году от продажи скота ярмарка выручила 151 940 рублей – огромную по тем временам сумму. Были периоды, когда годовой оборот Чарской ярмарки достигал и вовсе астрономической суммы – 310 тыс. рублей! Для сравнения: в царской России в начале ХХ века цена коровы составляла всего 3 рубля. Так что подсчитать объем торговых операций во время двухнедельной ярмарки не составит особого труда.

В целом торговые обороты Семипалатинской области в конце XIX века были весьма впечатляю­щими, учитывая, что на всей территории современного Казахстана проходило 106 ярмарок, из которых 28, то есть практически четверть, приходились именно на Семипалатинскую область. И оборот здесь достигал 2,8 млн руб­лей. В целом же по Казахстану ярмарочный торговый оборот составлял около 82,5 млн рублей.

Можно сказать, что движение скота в каждом новом году начиналось именно с Чарской ярмарки. Отсюда практически весь купленный скот перегонялся в Омск, а непроданный направлялся в Куянды, куда, кроме местного, перегонялся и семиреченский, на Атбасарскую и Акмолинскую ярмарки, где он и распродавался. Следующим этапом были Тургайская область и станица Звериноголовская близ Петропавловска, где приобретенный скот забивали и уже в виде мяса и кожи перенаправляли в российские губернии. Эта торговля представляла собой даже не продажу, а скорее, обмен продуктов кочевников-скотоводов на фабрично-заводские товары.

«40 дворов»

До наших дней в Дельбегетейских горах сохранилось уникальное сооружение, получившее название «40 дворов». Оно расположено на одной из горных возвышенностей, с которой открывается великолепная панорама на всю обширную территорию, где еще 100 лет назад кипела жизнь многолюдной Чарской ярмарки.

Здесь, в уютных двориках обширного гостиного двора, все время, что длились ярмарочные дни, а это было от двух недель до месяца, жили торговцы и владельцы скота, прибывающие сюда из самых отдаленных уголков Казахстана, Китая, Монголии, России и других стран. Конечно, достаточно часто за чашкой чая заключались выгодные сделки и долгосрочные договоры.

– По всей территории гостиного двора мы до сих пор находим огромное количество фарфоровой, керамической и стеклянной посуды, в том числе из тонкого кузнецовского фарфора, который так ценили в начале ХХ века. Значит постояльцы любили попить ароматный чай после тяжелого ярмарочного дня, вдали от людской суеты и ежедневных забот. Находили мы здесь царские монеты разного достоинства и несколько колец. Это мужские серебряные печатки. Поскольку женских украшений мы вообще ни разу не обнаружили, можно сделать вывод, что на ярмарку приезжали исключительно мужчины. Женщины если и были, то лишь в качестве редких гостей, – рассказали краеведы.

Несмотря на то что возраст сооружения, построенного из самана и гранитного камня, взятого тут же в горах, насчитывает свыше 100 лет, до наших дней сохранились стены высотой выше человеческого роста с оконными проемами и входными группами. Можно свободно посчитать размеры комнат и их количество.

По сути, это прекрасный памятник истории и архитектуры нашего региона, раскрывающий одну из интереснейших страниц периода новой и новейшей истории Казахстана. Подобных памятников на территории респуб­лики – по пальцам пересчитать. Но без охраны государства, без хозяйского пригляда его можно потерять в течение ближайших нескольких лет. Под воздействием ветров, дождей и снега стены постепенно разрушаются, нужна консервация объекта.

– «40 дворов» может стать прекрасным туристическим объектом. Здесь есть что показать и о чем рассказать и гостям, и жителям региона. Поэтому мы выступаем с инициативой придать этому объекту статус памятника историко-культурного наследия, чтобы он находился под охраной государства, – отмечает краевед Екатерина Гуляева.

Дельбегетей – поистине жемчужина на карте Прииртышского края. И развитие туризма – организованного, научно обоснованного – могло бы дать новую жизнь этому интереснейшему месту.