Общество Притяжение Дельбегетея 20 июля 2022 г. 0:30 Флора Левина, Семей Неподалеку от Семея расположен небольшой горный массив с интересным названием Дельбегетей. Как он появился в степи? Краеведы совершили несколько увлекательных поездок в горы Дельбегетей и Кокентау, откуда привезли массу интересных находок, а также множество увлекательных историй. Звездная рана Земли Драконовы горы – именно так переводится с калмыцкого название горного массива Дельбегетей на юго-востоке от Семея. Невысокие горы для глаз путешественника видятся причудливым хребтом гигантского дракона, прикорнувшего на бескрайней степной глади. Но и это еще не все. Археологические открытия костей и скорлупы яиц динозавров, сделанные в Зайсанской котловине в 1959 году, показали, что в глубокой древности в этих местах, возможно, бродили настоящие драконы – динозавры. Недаром отложение окаменелостей в Зайсане называют «динозавровым». Для членов краеведческого общества «Прииртышье» в Семее горы Дельбегетей – неистощимый источник новых знаний и бесконечного поиска. Сюда исследователи родного края готовы приезжать вновь и вновь, не уставая удивляться богатствам этого края, его удивительной истории, красотам горного ландшафта, изрезанного изумрудными долинами и причудливыми, не похожими один на другой утесами. Но задумывались ли вы когда-нибудь над тем, откуда здесь, где на площади сотен квадратных километров царит казахский мелкосопочник и на месте древнего палеозойского моря простираются степи, заросшие ковылем и полынью, появился горный массив? По мнению исследователей, массив Дельбегетей – не что иное, как астроблема – звездная рана Земли, возникшая в результате столкновения нашей планеты с астероидом. По сути, горный массив – это кратер, который образовался в результате мощнейшего удара в месте столкновения небесного тела с земной твердью. И это достаточно хорошо видно, если тщательно изучить фотоснимки, сделанные спутником из космоса. Хотя в отношении именно Дельбегетея такого не скажешь: его форма, скорее, напоминает неправильную восьмерку. Вполне вероятно, что в этом месте миллионы лет назад упал не один астероид, а две его части, расколовшиеся еще во время стремительного полета. В результате падения их кратеры смешались между собой и в таком виде застыли на века. При этом причудливость форм горам придал и тот факт, что астероиды падали не на сушу, а в воды древнего палеозойского моря, которое простиралось в этих местах в давно минувшие эпохи. – Любопытно, что есть и еще одно значение названия гор Дельбегетей. В переводе с древнекитайского это слово означает «благодарный», «благосклонный» или «благообильный». И точно – эту гористую местность, богатую долинами и ущельями, можно смело назвать благодатным краем. Достаточно сказать, что именно здесь было обнаружено единственное в Казахстане месторождение изумрудов, названое Альжановским, где до недавнего времени еще шла добыча драгоценных и полудрагоценных минералов, – рассказывает член краведческого общества «Прииртышье» Екатерина Гуляева. А вот геологи утверждают, что внутри кратерных чаш и сейчас можно увидеть многочисленные миаролы – вертикальные трубообразные отверстия в граните, заполненные кристаллами микроклина, раухтопаза, топаза, турмалина и гелиодора. В приконтактовой части гранитов астроблемы с осадочными породами можно найти стяжения графита, в котором наверняка должны быть импактные алмазы! Но не только минералами богата эта земля. Еще в эпоху бронзы, когда в Древнем Египте только начали воздвигать великие пирамиды, местные племена, оставшиеся в памяти как чудь (чужие, пришлые), сумели открыть здесь богатейшие залежи меди и, главное, олова – металла крайне редкого, а потому ценившегося в ту эпоху на вес золота. Ведь без олова было невозможно изготовить бронзу – сплав, из которого люди делали оружие и орудия труда, предметы быта и украшения. Залежи оловянной руды – касситерита – в горном массиве встречаются достаточно часто. Чудь да и только! Краевед Павел Жуков рассказал о совместной казахстанско-германской археологической экспедиции и значении сделанного открытия для науки и культуры, о сохранении уникального наследия. – Оловянную руду и добывали насельники этих мест, носители андроновской культуры. Рудокопов этих считали представителями древнего легендарного племени чудь, обладавшего навыками горного дела и металлургии. Николай Рерих записал в наших краях легенду о «курумчинских кузнецах». Уж не курчумское ли население имелось в виду? Бухтарминские старообрядцы и прииртышские казаки – русские первопоселенцы Алтая – называли древние копи на местах дельбегетейских рудных разработок «чудскими ямами», – рассказал Павел Жуков. Память о древнейших металлургах была настолько занесена пылью веков, что, кроме общего «чудь», мало что осталось. Правда, встречаются кое-где сохранившиеся названия: река Чурчуть около озера Алаколь, урочище и речка Чур-чутсу в районе Нарыма. Они только подтверждают древность первопоселенцев этих мест. – Современные же ученые считают, что чудь – это на самом деле представители известных нам по истории Казахстана андроновских племен. А часть археологов полагает, что андроновцы – это те самые легендарные арии-арьи, часть которых ушла в Индию во втором тысячелетии до нашей эры. Удивительно, но до наших дней в Дельбегетее чудом сохранились практически в первозданном виде копи и рудники древних рудокопов чуди. Один из таких комплексов, включающих в себя шахту рудника, поселение и небольшой некрополь, где хоронили умерших рудознатцев, изучали археологи во время казахстанско-германской экспедиции, работавшей в Дельбегетее в течение нескольких археологических сезонов, – говорит краевед. По словам исследователей, месторождения олова встречаются достаточно редко. Следы горных разработок, как правило, разрушены временем. И наши горы дают счастливую возможность изучить древние шахты, поселения рудокопов, их погребальные комплексы в первозданном, ненарушенном виде. Один из руководителей экспедиционного отряда профессор Горелик говорил, что по трудозатратам выполненные в Дельбегетее работы сопоставимы с трудом строителей египетских пирамид. «Здесь должен быть музей древних горняков под открытым небом», – говорил он краеведам, уезжая. – Не раз краеведы обращались с этим предложением к властям, предлагали для начала объявить эти места памятником истории и культуры, были мы поддержаны археологами столицы, но… До сих пор нет возможности показать эти прекрасные места туристам, рассказать об интереснейшей истории древней казахстанской земли, – сетует Павел Жуков. Во время археологических раскопок частыми гостями экспедиции были члены краеведческого общества «Приитышье». Один из них, археолог Александр Долгушев, даже принимал участие в работе одного из сезонов. Во время долгих разговоров с коллегами краеведы рассказывали археологам об открытиях, сделанных ими в этих местах. И это не только археологические памятники, коих здесь немало, но и удивительной сохранности, богатые по сюжетным линиям петроглифы – наскальные рисунки, сделанные руками древних художников. Исследуя горы и предгорья, краеведы открыли множество «галерей» наскальной живописи. В районе села Аскаралы обнаружили рисунки архаров, лошадей, верблюдов и многочисленные сцены охоты. Были и такие редкие петроглифы, как изображения снежного барса, видимо, этот редкий вид кошачьих обитал в горах в давние времена. А о том, что древние рудокопы из числа андроновских племен были солнцепоклонниками, достаточно красноречиво говорят солярные знаки, оставленные ими на старых гранитных камнях. Чарская ярмарка Но не только древние рудознатцы, насельники эпохи бронзы, оставили в горах Дельбегетея следы своего пребывания. В окрестностях села Малая Карасу, что в 60 км от Семея, на обширных степных просторах, раскинувшихся между подножиями невысоких гранитных гор, у речки Гурбанчар, более века назад дважды в год (весной и осенью) проходила Чарская ярмарка – вторая по своей значимости и объему товарооборота в период с конца XIX до начала ХХ века. О ней рассказал председатель краеведческого общества «Прииртышье» Марат Сасанов. Чарская ярмарка всегда была строго специализированной: на ней торговали исключительно скотом. Другое дело, что скот этот чаще всего обменивали на товары народного потребления: ткани, чай, посуду и многое другое. Ярмарки привлекали кочевников, жителей дальних аулов возможностью приобретать отсутствующие в отдаленных волостях продукты и разнообразные изделия фабрично-заводской промышленности. Любопытно, что эти сведения подтверждаются и многочисленными находками, сделанными краеведами «Прииртышья». Во время одной из своих экспедиций они обнаружили несколько десятков свинцовых пломб, которыми в конце XIX – начале ХХ века торговцы запечатывали рулоны ткани, посуду и другие товары, а также небольшие кованые замки, запирающие сундуки с товарами. Удалось даже установить, кому именно принадлежали привезенные на Чарскую ярмарку товары. – Примерно 80% из найденных им 28 свинцовых пломб принадлежат купцу Викуле Морозову. Именно он специализировался на торговле тканями, привозя их на ярмарку в обмен на скот. Более того, он не только продавал ткани, он их еще и производил, как и его дядя Захар Морозов, владелец Богородско-Глуховской мануфактуры. Интересно, что пломбы Захара и Викулы Морозовых я находил совершенно в разных местах Чарской ярмарки. То есть дядя и племянник одновременно торговали своим товаром, но при этом предпочитали располагать торговые лотки и палатки подальше друг от друга, преследуя собственные выгоды и интересы, – говорит Марат Сасанов. Есть сведения, что в 1891 году от продажи скота ярмарка выручила 151 940 рублей – огромную по тем временам сумму. Были периоды, когда годовой оборот Чарской ярмарки достигал и вовсе астрономической суммы – 310 тыс. рублей! Для сравнения: в царской России в начале ХХ века цена коровы составляла всего 3 рубля. Так что подсчитать объем торговых операций во время двухнедельной ярмарки не составит особого труда. В целом торговые обороты Семипалатинской области в конце XIX века были весьма впечатляющими, учитывая, что на всей территории современного Казахстана проходило 106 ярмарок, из которых 28, то есть практически четверть, приходились именно на Семипалатинскую область. И оборот здесь достигал 2,8 млн рублей. В целом же по Казахстану ярмарочный торговый оборот составлял около 82,5 млн рублей. Можно сказать, что движение скота в каждом новом году начиналось именно с Чарской ярмарки. Отсюда практически весь купленный скот перегонялся в Омск, а непроданный направлялся в Куянды, куда, кроме местного, перегонялся и семиреченский, на Атбасарскую и Акмолинскую ярмарки, где он и распродавался. Следующим этапом были Тургайская область и станица Звериноголовская близ Петропавловска, где приобретенный скот забивали и уже в виде мяса и кожи перенаправляли в российские губернии. Эта торговля представляла собой даже не продажу, а скорее, обмен продуктов кочевников-скотоводов на фабрично-заводские товары. «40 дворов» До наших дней в Дельбегетейских горах сохранилось уникальное сооружение, получившее название «40 дворов». Оно расположено на одной из горных возвышенностей, с которой открывается великолепная панорама на всю обширную территорию, где еще 100 лет назад кипела жизнь многолюдной Чарской ярмарки. Здесь, в уютных двориках обширного гостиного двора, все время, что длились ярмарочные дни, а это было от двух недель до месяца, жили торговцы и владельцы скота, прибывающие сюда из самых отдаленных уголков Казахстана, Китая, Монголии, России и других стран. Конечно, достаточно часто за чашкой чая заключались выгодные сделки и долгосрочные договоры. – По всей территории гостиного двора мы до сих пор находим огромное количество фарфоровой, керамической и стеклянной посуды, в том числе из тонкого кузнецовского фарфора, который так ценили в начале ХХ века. Значит постояльцы любили попить ароматный чай после тяжелого ярмарочного дня, вдали от людской суеты и ежедневных забот. Находили мы здесь царские монеты разного достоинства и несколько колец. Это мужские серебряные печатки. Поскольку женских украшений мы вообще ни разу не обнаружили, можно сделать вывод, что на ярмарку приезжали исключительно мужчины. Женщины если и были, то лишь в качестве редких гостей, – рассказали краеведы. Несмотря на то что возраст сооружения, построенного из самана и гранитного камня, взятого тут же в горах, насчитывает свыше 100 лет, до наших дней сохранились стены высотой выше человеческого роста с оконными проемами и входными группами. Можно свободно посчитать размеры комнат и их количество. По сути, это прекрасный памятник истории и архитектуры нашего региона, раскрывающий одну из интереснейших страниц периода новой и новейшей истории Казахстана. Подобных памятников на территории республики – по пальцам пересчитать. Но без охраны государства, без хозяйского пригляда его можно потерять в течение ближайших нескольких лет. Под воздействием ветров, дождей и снега стены постепенно разрушаются, нужна консервация объекта. – «40 дворов» может стать прекрасным туристическим объектом. Здесь есть что показать и о чем рассказать и гостям, и жителям региона. Поэтому мы выступаем с инициативой придать этому объекту статус памятника историко-культурного наследия, чтобы он находился под охраной государства, – отмечает краевед Екатерина Гуляева. Дельбегетей – поистине жемчужина на карте Прииртышского края. И развитие туризма – организованного, научно обоснованного – могло бы дать новую жизнь этому интереснейшему месту. Пред. След. Пред. След.