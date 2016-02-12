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​Притяжение инвестиций
Жубаныш БАЙГУРИНОВ

В своем приветственном слове глава региона отметил, что актюбинские предприниматели очень заинтересованы в налаживании тесных партнерских отношений с бизнес-сообществом Чехии в различных сферах деятельности. Он вкратце рассказал о потенциале области, инвестиционных проектах, которые можно было бы реа­лизовать совместными усилия­ми. Они касаются производства стек­лотары, технологии по очистке воды, автомобилестроения...

Чехия – страна хоккея, и, как подчеркнул аким, есть огромный интерес к тому, чтобы наладить контакт с чешскими коллегами по развитию этого вида спорта в Казахстане, в том числе в Актобе. В частности, в областном центре планируется строительство ледового дворца, и уже идут переговоры с одной из компаний в ЧР по поставке для этого объекта оборудования. Регион готов тесно сотрудничать с инвесторами и в сфере здравоохранения. В облас­ти имеется хорошая основа для создания медицинского кластера, который может обслуживать жителей всего западного региона РК.

В этом контексте сотрудничество выстраивается со многими странами. На основе государственно-частного партнерства одна из турецких компаний намерена вложить большие средства в строительство новой станции скорой медпомощи в Актобе. Недавно обсуждены возможности двустороннего сотрудничества в области медицины с клиникой «Кангнам Северанс» Южной Кореи.

Регион видится привлекательным для инвесторов и в других сферах. С послом Чешской Респуб­лики были обсуждены воп­росы сотрудничества в области туризма, образования. Аким предложил открыть в Актобе регио­нальное представительство посольства Чехии, под которое местные власти готовы предоставить офис.

В ходе официальной встречи Элишка Жигова отметила, что чешская сторона проявляет немалый интерес к Казахстану, и в особенности к плодотворному сотрудничеству с предпринимателями в регио­нах. В этом и заключается главная цель ее дипломатического визита в Актобе. Вмес­те с послом в регион прибыли советник посольства ЧР в РК Ладислав Штайнхюбел, а также специальные администраторы и координаторы проектов Чешской Республики и Словацкой Республики в Казахстане и Центральной Азии. В рамках рабочей программы во второй половине дня чешская делегация встретилась с предпринимателями области для ознакомления с конкретными перспективными инвес­тиционными проектами региона, налаживания связей для дальнейшего взаи­мовыгодного сотрудничества. 

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