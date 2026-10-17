Притяжение космическое

Реконструкция парка «Жас­тар» – один из крупнейших проектов по развитию городской среды. Сейчас в будущей зоне отдыха – строи­тельная пыль и шум оборудования. Уже появились пешеходные и велодорожки. В парке установили еще несколько фигур космонавтов поменьше: каждый арт-объект своего рода указатель – здесь будет игровая зона для малышей, а здесь – скейт-площадка.

Архитектурная концепция учитывает особенности Жезказгана. В оформлении парка найдут отражение как история освоения медно­рудного региона, так и космическое наследие края. Элементы благоустройства будут выполнены с использованием образов, связанных с добычей меди, планетами, космическими траекториями и исследованием космоса. Сегодня в облас­ти Улытау зарегистрировано 60 памятных мест, посвященных исследователям звездного мира.

Работы в парке на территории 6,4 га ведутся согласно графику. Это современное общественное пространство предназначено для отдыха жителей, семейных прогулок, занятий спортом и проведения городских мероприятий. В зимний период здесь планируется организация сезонных активностей, включая каток.

Особое внимание уделено озеленению: на трех гектарах высадят деревья и кустарники, адаптированные к климатическим условиям Жезказгана. Для ухода за насаждениями будет создана современная система автоматического полива.