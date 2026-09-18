Притяжение Наурзума

Экологический туризм – самое распространенное направление в регионе. Своеобразная туристическая визитка – Наурзумский заповедник, по праву считающийся жемчужиной природы Казахстана.

Первооткрывателем уникальной флоры и фауны, поражающей своими контрастами, ровно 100 лет назад стал профессор Иван Спрыгин. Его удивила неповторимая экосистема, не имеющая аналогов в степной зоне Евразии. Здесь есть все ландшафты: ковыльные степи, расстелившиеся серебристым ковром; березовые рощи с редкими видами, не встречающимися больше нигде во всем мире; реликтовые леса с соснами-великанами, пустыни, бархатные пески, водно-болотные угодья… В общем, это место идеально подошло для организации крупной степной заповедной зоны. Так в 1931 году и возник Наурзумский заповедник.

И лишь почти 80 лет спустя здесь активно начали развивать туристические тропы. В 2012-м возвели визит-центр, откуда и начинается знакомство с богатейшим миром флоры и фауны, большинство представителей которых занесены в Красную книгу.

– Ежегодно к нам приезжают туристы со всего мира. Были и ученые из Германии, даже из Новой Зеландии. Их привлекает наша уникальная, сохранившая свое великолепие природа. Час­тый гость – известный экстрасенс Бахыт Жуматова, которая напитывается энергией, утверж­дая, что здесь особенная сила. И это неудивительно. Территория заповедника – зона девственной степи. Таких мест на всем земном шаре осталось только четыре. На площади почти 200 тысяч гектаров живет такое разнообразное сочетание животных и растений, которого, пожалуй, нигде больше не сыскать. Помимо привычных берез и сосен, есть папоротники,­ можжевельник, каменная смородина… В общей сложности на территории заповедника произрастают 687 видов высших сосудистых растений, а это в три раза больше нормы для степной зоны, – с восторгом рассказывает научный сотрудник Наурзумского государственного природного заповедника Мария Зейнелова.

Богат и животный мир, насчитывающий 45 видов млекопитаю­щих, 1,5 тыс. беспозвоночных и 320 видов птиц. Здесь живут лоси, кабаны, лисы, волки, зайцы, большая колония сусликов…

На территории заповедника встречаются многочисленные родники, образующие болотца с березняками и зарослями ивы. Особую атмосферу создают соляные озера, богатые лечебной грязью.

– Можно разуться и походить босиком, ноги зудеть перестанут. А можно намазать грязь на лицо, как маску. Кожа станет нежной, сразу помолодеете на несколько лет, – утверждает Мария Зейнелова.

Всего на территории Наурзумского заповедника проложено шесть туристических троп, оснащенных беседками, юртами и домиками со всеми удобствами.

Кстати, этот маршрут стал одним из самых первых в развитии внутреннего туризма и самым продаваемым среди местного населения. Насладиться тишиной леса, чистейшим воздухом и огромными просторами приезжают школьники, биологи, орнитологи и простые костанайцы.

– Наурзумский заповедник – это самая большая наша экскурсия. Мы ее начали разрабатывать в 2013 году и уже тогда поняли, что это самый интересный и познавательный маршрут, который «зашел» местному туристу. С каждым годом количество желающих пройти по тропам заповедника растет. Есть даже те, кто ездил туда неоднократно, каждый раз открывая для себя что-то новое. На этот маршрут выезжает гид-биолог, хорошо знающий флору и фауну, он может красочно рассказать про каждую травинку, которую наши экскурсанты встретят на пути, – делится директор экскурсионного бюро «BESTkz» Гульмира Капенова.

Туристу, желающему лице­зреть заповедный мир, предоставляют полный сервис – аll inclusive. Здесь все продумано до мелочей: от посуды до палатки и спальника. Все маршруты сопровождаются горячим питанием: туристический борщ, чай на травах из самовара, баурсаки… Для самых настоящих романтиков, готовых смотреть на звезды и встречать рассвет в окружении самобытной природы, предусмот­рен двухдневный маршрут. Это тропа, ведущая в Терсекский лес, знаменитый своим реликтовым сосновым бором, который вырос на дне бывшего Туранского моря. Некоторым соснам более 200 лет.

Впрочем, экскурсии в заповедник проводятся не столь час­то, как, возможно, того желает турист. Все дело в особенностях зоны. Лето – пожароопасный период, и службы спасения в эту местность никого не пропускает. Так что путешественникам остается дивиться необычайной красотой Наурзума лишь в мае и сентябре.