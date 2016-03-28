​Приучить к ЕНТ

Алла ДЕМЕНТЬЕВА, Алматы

С начала года компания открыла их в Алматы и Шымкенте, а теперь запускает два центра в Таразе. Для оформления их интерьера и оснащения был привлечен молодой дизайнер Дастан Бисен. Ему удалось создать здесь особую атмосферу, отвечающую духу ведущих технологических компаний.

Одна из задач центров – поддержка и помощь школьникам в подготовке к ЕНТ. За последние три года компания провела более 500 тыс. пробных тестирований в регионах Казахстана, отмечается в сообщении ее пресс-службы.

– До 2017 года в крупных городах Казахстана мы планируем открыть 50 центров компьютерного тестирования, – обещает генеральный директор Ustudy.kz Жанат Рахмани. – Приоритетным регионом для нас являются Жамбылская область и Тараз.

В прошлом году в ЕНТ приняли участие 67% выпускников школ Жамбылской области, что на 5% меньше, чем годом ранее. В результате уменьшения числа желающих сдавать ЕНТ сокращается и статистика потенциальных студентов казахстанских вузов. Зачастую школьники просто боятся провала на этом экзамене. Теперь в каждом центре Ustudy.kz они смогут пройти пробное тестирование, получить отчет о «белых пятнах» в своих знаниях, консультации или записаться в летние кампусы. В ближайшее время, сообщает компания, планируется открыть порядка 30 центров в крупных городах Казахстана. В том числе в Талдыкоргане и Усть-Каменогорске.

