​Приумножая достижения независимости

Свежий выпуск
160
Куляйша Актаева, член Научно-экспертного совета Ассамблеи народа Казахстана, кандидат исторических наук

Самая большая ценность казахстанской эпохи созидания, чьим творцом является ­Нурсултан Абишевич ­Назарбаев, – выстраданная веками независимость, неотъемлемыми атрибутами которой являются открытое сознание, гражданская активность, политическая культура общества.

Поколение, выросшее в условиях независимости, – активный участник социально-экономических, политических и культурных процессов. Это поколение свободно, смело мыс­лящих людей. Оно живет в необъятном информационном пространстве.

Сегодня ценности молодежи тесно переплетаются с их здоровыми амбициями и широкими потенциальными возможностями. Особенно это касается молодых, вовлеченных в этнокультурные объединения Ассамблеи народа Казахстана. Они должны в полной мере осознавать, насколько серьезную проверку на прочность проходят сейчас принципы, ставшие фундаментом межэтнического согласия.

В эпоху созидания, как никогда ранее, увеличилось количество и диапазон мнений, претендую­щих на экспертный статус. Этому есть объективные причины, связанные прежде всего с особенностями развития информационного общества.

Насколько прочна связь поколений? Насколько почитаемы традиции и культурно-исторические статусы и нормы? Эти вопросы неразрывно связаны с деятельностью экспертных площадок Научно-экспертного совета Ассамблеи народа Казахстана.

2019 год знаменателен не только процессами, начатыми с момен­та сложения полномочий Первым Президентом Рес­публики Казах­стан. Это год 30-летия нахож­дения Нурсултана ­Назарбаева на высших постах управления страной. Историчес­кий 15-й Пленум ЦК Компартии Казахстана положил начало Эпохе созидания, основные векторы которой привели нашу страну в XXI век как респектабельное, авторитетное, влиятельное государство с собственной парадигмой развития.

Именно в 1989–1990 годы по инициативе Елбасы начали соз­даваться национально-культурные центры, ставшие основой и прообразом будущего монолита Ассамблеи народа Казахстана. В те же годы были сформированы главные принципы государственности, основанной на единстве через многообразие.

Сейчас, по прошествии 30 лет с тех знаменательных событий, мы можем обозревать в широкой исторической перспективе место страны, входящей в очередной виток политической модернизации. В этом и заключается главный вопрос повестки дня – умение оценить и приумножить возможности, данные нынешнему поколению граждан всеми предшествующими поколения­ми, выстрадавшими идею согласия и стабильности.

Популярное

Все
Асу Алмабаев досрочно одержал победу в UFC
Пожарный поезд помог в борьбе с огнем в горах ВКО
Газ взорвался в жилом доме в Астане: есть пострадавшие
Нелегальные такси будут выявлять через «Автоураган» в Акмолинской области
В Туркестанской области ищут преступников, застреливших двоих мужчин
Задержаны подозреваемые в убийстве подростка в результате драки в Алматинской области
Пожар произошел в отеле в Бурабае
18 человек погибло в результате схода оползня в Грузии
В Уральске мужчина зарезал собаку на глазах у детей
При обрушении на шахте «Шахтинская» пострадал человек
Казахстан и Афганистан договорились о сотрудничестве в банковском секторе и реализации инвестпроектов
Ливень затопил дороги в Астане: фото
Два трупа взрослых около коляски с ребенком на дороге обнаружили полицейские СКО
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
Семья погибла в ДТП на трассе в Костанайской области
Президент наградил посмертно орденом "Айбын" учителя НВП школы Астаны
Мужчина остался без ноги после отдыха на Алаколе
Какой будет погода в августе для казахстанцев
В ЗКО зарегистрирован 21 случай бруцеллёза
НПП «Атамекен» предлагает внести поправки в законодательство касательно уголовного преследования предпринимателей
Какие продукты продолжают дорожать в Казахстане
Мечеть из прошлого: уникальная находка на  раскопках городища Орнек в Жамбылской области
Казахстан завоевал третью медаль на Универсиаде в Китае
Самый охраняемый завод Казахстана впервые за многие годы показал свое производство ядерного топлива для реакторов АЭС
Мужчину зажало деревом, упавшим на автомобиль в Уральске
В "Казцинке" начали внеплановую проверку после загрязнения реки в ВКО
Четыре человека погибло в ДТП с грузовиком в Жетысуской области (видео)
В Шымкенте дотла сгорел склад и крыша дома (видео)
Новые рабочие места создают в области Абай
Потребление наркотиков в Казахстане выросло в разы
Неустойчивую погоду в Казахстане 30 июля обещают синоптики
В рабочем поселке Белоусовка надеются на упрощение порядка передачи месторождений новым инвесторам
Рустем Курманов назначен заместителем акима СКО
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Драку Бейбута Шуменова в ТРЦ Астаны прокомментировали в МВД
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
Мощный ураган сорвал крышу с торгового дома в Павлодаре: есть пострадавшие
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
Приговор подозреваемому в убийстве 5-летней туркестанки пояснили в суде
В Павлодарской области верховой лесной пожар может перекинуться на территорию России
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Казахстанец Шерхан Арыстан завоевал гран-при "Славянского базара"
Обеспечение безопасности страны – главный приоритет
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
Как власти решают проблему с водоснабжением Темиртау?
Уже неделю не вывозится мусор в Петропавловске. Городские власти объясняют ЧП поломкой мусоровозов
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
Реализацию нацпроекта "Комфортная школа" обсудили в Правительстве

Читайте также

За буйки не заплывать!
От волокна до текстиля
Большая перемена
Отличников в селах прибавится

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]