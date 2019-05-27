​Приумножая достижения независимости

Самая большая ценность казахстанской эпохи созидания, чьим творцом является Нурсултан Абишевич Назарбаев, – выстраданная веками независимость, неотъемлемыми атрибутами которой являются открытое сознание, гражданская активность, политическая культура общества.
Поколение, выросшее в условиях независимости, – активный участник социально-экономических, политических и культурных процессов. Это поколение свободно, смело мыслящих людей. Оно живет в необъятном информационном пространстве.
Сегодня ценности молодежи тесно переплетаются с их здоровыми амбициями и широкими потенциальными возможностями. Особенно это касается молодых, вовлеченных в этнокультурные объединения Ассамблеи народа Казахстана. Они должны в полной мере осознавать, насколько серьезную проверку на прочность проходят сейчас принципы, ставшие фундаментом межэтнического согласия.
В эпоху созидания, как никогда ранее, увеличилось количество и диапазон мнений, претендующих на экспертный статус. Этому есть объективные причины, связанные прежде всего с особенностями развития информационного общества.
Насколько прочна связь поколений? Насколько почитаемы традиции и культурно-исторические статусы и нормы? Эти вопросы неразрывно связаны с деятельностью экспертных площадок Научно-экспертного совета Ассамблеи народа Казахстана.
2019 год знаменателен не только процессами, начатыми с момента сложения полномочий Первым Президентом Республики Казахстан. Это год 30-летия нахождения Нурсултана Назарбаева на высших постах управления страной. Исторический 15-й Пленум ЦК Компартии Казахстана положил начало Эпохе созидания, основные векторы которой привели нашу страну в XXI век как респектабельное, авторитетное, влиятельное государство с собственной парадигмой развития.
Именно в 1989–1990 годы по инициативе Елбасы начали создаваться национально-культурные центры, ставшие основой и прообразом будущего монолита Ассамблеи народа Казахстана. В те же годы были сформированы главные принципы государственности, основанной на единстве через многообразие.
Сейчас, по прошествии 30 лет с тех знаменательных событий, мы можем обозревать в широкой исторической перспективе место страны, входящей в очередной виток политической модернизации. В этом и заключается главный вопрос повестки дня – умение оценить и приумножить возможности, данные нынешнему поколению граждан всеми предшествующими поколениями, выстрадавшими идею согласия и стабильности.