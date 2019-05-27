​Приумножая достижения независимости

Самая большая ценность казахстанской эпохи созидания, чьим творцом является ­Нурсултан Абишевич ­Назарбаев, – выстраданная веками независимость, неотъемлемыми атрибутами которой являются открытое сознание, гражданская активность, политическая культура общества.

Поколение, выросшее в условиях независимости, – активный участник социально-экономических, политических и культурных процессов. Это поколение свободно, смело мыс­лящих людей. Оно живет в необъятном информационном пространстве.

Сегодня ценности молодежи тесно переплетаются с их здоровыми амбициями и широкими потенциальными возможностями. Особенно это касается молодых, вовлеченных в этнокультурные объединения Ассамблеи народа Казахстана. Они должны в полной мере осознавать, насколько серьезную проверку на прочность проходят сейчас принципы, ставшие фундаментом межэтнического согласия.

В эпоху созидания, как никогда ранее, увеличилось количество и диапазон мнений, претендую­щих на экспертный статус. Этому есть объективные причины, связанные прежде всего с особенностями развития информационного общества.

Насколько прочна связь поколений? Насколько почитаемы традиции и культурно-исторические статусы и нормы? Эти вопросы неразрывно связаны с деятельностью экспертных площадок Научно-экспертного совета Ассамблеи народа Казахстана.

2019 год знаменателен не только процессами, начатыми с момен­та сложения полномочий Первым Президентом Рес­публики Казах­стан. Это год 30-летия нахож­дения Нурсултана ­Назарбаева на высших постах управления страной. Историчес­кий 15-й Пленум ЦК Компартии Казахстана положил начало Эпохе созидания, основные векторы которой привели нашу страну в XXI век как респектабельное, авторитетное, влиятельное государство с собственной парадигмой развития.

Именно в 1989–1990 годы по инициативе Елбасы начали соз­даваться национально-культурные центры, ставшие основой и прообразом будущего монолита Ассамблеи народа Казахстана. В те же годы были сформированы главные принципы государственности, основанной на единстве через многообразие.

Сейчас, по прошествии 30 лет с тех знаменательных событий, мы можем обозревать в широкой исторической перспективе место страны, входящей в очередной виток политической модернизации. В этом и заключается главный вопрос повестки дня – умение оценить и приумножить возможности, данные нынешнему поколению граждан всеми предшествующими поколения­ми, выстрадавшими идею согласия и стабильности.