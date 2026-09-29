Приумножая наследие Мухита

Творчество
Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

Сразу два новых рекорда по непрерывному исполнению традицион­ных песен установлены в Уральске. Двухдневный музыкальный марафон состоялся в рамках проекта «Ұлы дала әуені», организованного Академической областной филармонией им. Г. Курмангалиева.

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В первый день кавалеру орденов «Парасат» и «Құрмет», заслуженному деятелю РК Катимолле Бердигалиеву потребовалось почти семь часов, чтобы исполнить 120 песен, 70 из них – под аккомпа­немент домбры, 16 – баяна, 14 – фортепиано, 18 – в сопровож­дении Казахского оркестра народных инст­рументов «Дау­леткерей». В исполнении маэ­стро прозвучали также две эстрадные песни. Во второй день эстафету принял обладатель ордена «Құрмет», отличник культуры Кайрат Какимов. За шесть часов он исполнил 132 песни, аккомпанируя себе на домбре.

Как отметил генеральный офицер регистрации мировых рекордов Global Best of records по странам Азии и Африки Куандык Кудайберген, в течение 10 дней оба рекорда войдут в мировой реестр.

Культурное событие привлекло гостей со всей страны: певцов, кюйши, термеши, композиторов. В их числе и предыдущие рекордсмены – исполнители традиционной песни Кайрат Кабышев (102 песни) и Бахыт Шагырбаев (114 песен). За процессом установления новых рекордов наблюдал экспертный совет в составе искусствоведов, исполнителей, этнографов.

В течение двух дней организаторы проекта записывали на аудио- и видеоносители выступления новых рекордсменов. Теперь каждое исполненное произведение останется в песенном фонде, пополнит музыкальную сокровищницу казахского народа. Именно таким должен быть профессиональный подход к пропаганде традиционной музыки, считает заслуженный деятель РК Берик Жусупов:

– Певца, кюйши, сказителя характеризует не только талант, но и широта репертуара. К примеру, легендарный Гарифулла Курмангалиев, продолжатель западноказахстанских певчес­ких традиций, основоположником которых был торе Мухит, исполнял 1 500 песен. Не все из них зафиксированы. То есть утрачена часть музыкального наследия. Репертуар Катимоллы Бердигалиева составляет около 500 песен. В ходе установления рекорда мы зафиксировали 120 из них. Остается оцифровать и внести в песенный фонд остальное. Требует полной фиксации и репертуар Кайрата Какимова – представителя уже четвертого поколения традиционных исполнителей западной школы. Анализ и систематизация репертуаров позволяют сделать выводы, насколько полно сохраняются песенные традиции региона, востребовано ли традиционное исполнение, есть ли у исполнителя достойные слушатели.

Поздравляя рекордсменов, аким области Нариман Турегалиев выразил им слова благодарности за вклад в сохранение и передачу богатого музыкального наследия.

Достойным завершением музыкального праздника стало вручение исполнителям подарков, в том числе двух новых автомобилей, выделенных специально благо­творительным фондом Halyk.

#уральск #творчество #Ұлы дала әуені

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