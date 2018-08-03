​Приватизация идет по плану

Из 887 объектов комплексного плана по состоянию на 1 июля текущего года на продажу было выставлено 502 объекта, из них новых хозяев нашли 421 на сумму 216 млрд тенге. Из проданного, по словам и. о. председателя Комитета государственного имущества и приватизации Минфина РК Калымжана Ибраимова, 29 объек­тов, ушедших за 26 млрд тенге, находились в республиканской собственности, 229 объектов с ценой продажи 49 млрд тенге являлись коммунальными. Еще 163 объекта, сменившие владельцев за 141 млрд тенге, принадлежали национальным холдингам.

При этом из 63 объектов, которые можно было бы назвать «голубыми фишками», было продано 15 на сумму в 110,5 млрд тенге. В том числе 2 объекта республиканской собственности на 11,5 млрд и 13 объектов нацхолдингов на 99 млрд тенге.

Среди «топовых» компаний, перешедших в частные руки, и. о. председателя комитета наз­вал активы ФНБ «Самрук-Казы­на» и НУХ «Байтерек», такие как АО «Актобе ТЭЦ», «Мангистаус­кая РЭК», «Майкаинзолото», «Восточно-Казах­станская РЭК», «Евро-Азия Эйр», ТОО «KTZE-Khorgos Gateway», «Локомотив құрастыру зауыты», «Электровоз құрастыру зауыты», «А-КБК» и другие.

Общая цена реализованных объектов превысила их оценочную стоимость на 1,4%. Основную часть средств от продажи объек­тов, входящих в комплексный план приватизации, образует цена продажи объектов нацхолдингов и компаний – 65%. В основном это поступления от реализации активов ФНБ «Самрук-Казына», которые составляют 132 млрд тенге.

Как отмечает и. о. главы Комитета государственного имущества и приватизации, на сегодня 266 объектов находятся в стадии реорганизации или ликвидации ввиду их экономической несостоя­тельности, в том числе и как не нашедшие покупателей по итогам трех торгов.

К приватизации в первом полугодии текущего года было запланировано 104 объекта. Фактически выставлено 89 и по 15 принято решение о реорганизации и ликвидации. Из выставленных объектов продано 39 на сумму 36 млрд тенге.

– Выполнение комплексного плана приватизации с учетом реорганизуемых и ликвидируемых объектов на 1 июля текущего года составило 77,4%. В целом процесс приватизации идет в соответствии с графиками продаж, – проинформировал Калымжан Ибраимов.

До конца года намечено продать еще 87 предприятий, в числе которых 20 объектов республиканской, 31 объект коммунальной собственности. Еще 36 активов относятся к квазигосударственному сектору.

Благодаря электронному формату проведения торгов на веб-портале реестра государст­венного имущества gosreestr.kz ускоряются темпы выставления компаний, подлежащих приватизации. В 2017 году этот показатель на 15% превысил аналогичные цифры позапрошлогоднего периода.

Стоит отметить, что интерес со стороны частного бизнеса и населения к процессу приватизации неуклонно растет. Число активных посетителей торговой площадки увеличилось на 12%. Повысилась конкуренция – среднее число участников каждого торга составило примерно четыре-пять человек, тогда как ранее их было не более трех. Количество продаж в 2017 году возросло на 39% по сравнению с 2016 годом и на 60% по сравнению с 2015 годом.

– Из 421 объекта, проданного в рамках плана приватизации, собственниками 205 стали физические лица и индивидуальные предприниматели. 181 объект приобрели юридические лица-инвесторы. 35 объектов купили совладельцы, имеющие в них долю участия, – отметил и. о. председателя Комитета государственного имущества и приватизации.

Наибольший интерес к приобретению бывшей госсобственности проявляют жители Алматы и Астаны – 112 и 43 соответственно, хотя среди покупателей имеются представители всех регионов.