Приватизацию организаций культуры со 100% участием государства запретят в РК
Лаура Тусупбекова
В Казахстане приватизация организаций культуры со стопроцентным участием государства будет запрещена. Соответствующие поправки по вопросам культуры принял Сенат на пленарном заседании, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Самой важной и основной нормой законопроекта, на наш взгляд, является поправка, которая запрещает приватизацию организаций со стопроцентным участием государства", - сказала министр культуры и спорта Актоты Раимкулова.
В целом, закон разработан в целях создания благоприятных условий для развития отрасли культуры в сфере библиотечного дела, деятельности организаций культуры, творческих союзов и издательского дела.