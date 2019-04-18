​Приверженность этике

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Серик Арланов, Нур-Султан

Клуб главных редакторов выс­тупил инициатором этого до­кумента, который также открыт для подписания всеми СМИ, общественными объединениями и лицами, разделяющими его цели, принципы и положения.

Главными целями хартии являются содействие полной реа­лизации избирательных прав граждан посредством профессионального, объективного и оперативного отражения СМИ всех этапов избирательного процесса, предоставление равного доступа к медиа всем зарегистрированным кандидатам в Президенты, обеспечение адекватного, полного и достоверного информирования о ходе избирательного процесса и его результатах, а также программах, политических позициях и взглядах, деятельности всех кандидатов в Президенты и их избирательных штабов.

Подписавшие документ обязуются также противодействовать распространению непроверенной и недостоверной информации, касающейся любых вопросов организации, проведения и результатов избирательной кампании, в том числе при пуб­ликации результатов опросов общественного мнения, отражающих электоральные предпочтения избирателей.

Средства массовой информации, журналисты и представители неправительственных организаций, присоединившиеся и подписавшие хартию, заявляют о своей приверженности следующим принципам при освещении внеочередных президентских выборов: неукоснительному соб­людению законодательства РК, норм профессиональной этики и правил поведения журналистов; объективности и беспристрастности в подготовке и публикации материалов о кандидатах в Президенты, их программах и деятельности в период избирательной кампании; тщательной проверке источников информации, касающейся избирательного процесса и позиций кандидатов в Президенты, особенно если они вызывают сомнения, а также недопущению публикации материалов, заведомо порочащих честь, дос­тоинство и деловую репутацию кандидатов; следование установленному порядку и условиям проведения и публикации социологических опросов, в том числе в обязательном порядке сопровождать их напоминанием о том, что это лишь фиксация сос­тояния общественного мнения на конкретную дату, а не абсолютные показатели результатов предстоящего дня голосования; отказу от публикации и распространению материалов о результатах опросов общественного мнения, прогнозов результатов избирательной кампании и других электоральных исследований не менее чем за 5 дней до выборов и в день голосования; проведению четкого и однозначного различия между информационными сообщениями и агитационными публикациями в поддержку кандидатов в Президенты.

Хартия предполагает создание системы взаимоотношений между СМИ и всеми субъектами избирательного процесса, основанной на взаимном уважении, признании и учете их интересов, приверженности нормам политической культуры, безусловном использовании достоверной и полной информации. Документ направлен на достижение абсолютного преимущества общепризнанных прав и свобод человека с учетом интересов общества и государства и преду­сматривает такие формы политического взаимодействия, которые базируются на взаи­моуважении, общественном консенсусе, исключают любые силовые и насильственные формы решения проблем, возникаю­щих при информировании избирательного процесса.

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