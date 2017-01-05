– Салтанат Темиркуловна, Вы находитесь в авангарде «зеленых» процессов в Казахстане, способствуя приверженности нашего общества к «зеленой» экономике и тематике ЕХРО. С какими результатами коалиция подходит к году проведения выставки?

– С тех пор, как мы активизировались для реализации задач, поставленных Главой государства в декабре 2012 года на заседании Государственной комиссии по вопросам организации выставки ЕХРО 2017, прошло ровно четыре года. Напомню, Президент Казахстана тогда отметил, что у страны много инициатив, тесно связанных с тематикой выставки. Это и Глобальная энергоэкологическая стратегия, и Программа партнерства «Зеленый мост» и Концепция по переходу к «зеленой» экономике. Их нужно консолидировать и увязать с нацио­нальным Планом организации и проведения выставки. На международных и региональных аренах все эти инициативы должны двигаться «единым фронтом». Но этого мало – сама страна должна показать идею приверженности к «зеленой» экономике…

В рамках реализации этих задач за четыре года наши общественные организации добились немалых результатов. Во-первых, в селе Арнасай при поддержке ПРООН,­ ЕС, ОБСЕ и Международного секретариата G-Global был создан первый в стране Центр «зеленых» технологий «Арнасай». Уникальность его состоит в том, что это не просто демонстрационная площадка, а Народная академия «зеленых» технологий, которая расположена именно на селе, и сами сельчане там оперируют всеми сложными технологическими процессами. Сегодня он выступает в качестве наиболее активной опытной площадки по распространению передовых «зеленых» практик в нашей стране. В мире насчитываются десятки тысяч вузов и цент­ров повышения квалификации. Но подобных центров, причем стационарных, где круглосуточно обучают применению «зеленых» технологий в реальной практике, наберется не более сотни.

Сегодня в ЦЗТ «Арнасай» на постоянной основе проводятся курсы повышения квалификации для сельчан из всех регионов Казахстана, в том числе для представителей ближнего и дальнего зарубежья. Со дня открытия в этом центре успели пройти обу­чение навыкам и технологиям «зеленого» бизнеса более 4 тысяч человек из всех регионов Казах­стана. На сегодня здесь освоено и распространяется порядка 30 «зеленых» инноваций с высоким экономическим эффектом. Так, пиролизные печи Александра Петрова из Караганды почти на две трети экономят расходы на отопление, солнечный биовегетарий и подземная теплица позволяют получить сельчанам дешевые овощи и зелень в зимний период, вермикультивирование и биогазовая установка – стерильные органические удобрения и тепло.

В целом на сегодня в Казахстане активно развиваются более 35 видов «зеленых» технологий. Это технологии водосбережения, повышения энергоэффективности и энергосбережения, выращивания органических культур, управления отходами и экосистемами, а также снижения загрязнения окружающей среды. К настоящему периоду в семи регионах респуб­лики – Акмолинской, Карагандинской, Алматинской, Костанайской, Павлодарской, Жамбылской и Северо-Казахстанской областях – создано 7 центров по обучению и распространению знаний «зеленых» технологий. Но основным является Арнасайский ЦЗТ, который станет опорной площадкой для создания Международного ЦЗТ на базе инфраструктуры выставки ЕХРО 2017 после ее завершения.

С 2014 года впервые в Казахстане и СНГ Коалиция организовала ежегодный конкурс экологичес­ки дружественного бизнеса, на основании которого составляется реестр «зеленых» компаний Казахстана. Он важен для формирования раздела «зеленая» экономика Казахстана» в нашем павильоне и для выставки товаров «зеленых» компаний на ЕХРО 2017. На коммуникативной площадке G-Global мы отработали практику создания и проведения виртуальных выставок «зеленых» инноваций. В течение 2013–2015 годов на специальном сайте www.g-global-expo.org мы проводили виртуальную выставку экспонируемых проектов. Она важна тем, что все экспонаты можно виртуально просмотреть и пообщаться с разработчиками инноваций до и после проведения выставки. Это позволяет заранее подобрать наилучших авторов инновационных проектов, привлечь СМИ и будущих посетителей ЕХРО, особенно заказчиков инноваций, и тем самым увеличить посещае­мость и окупаемость выставки.

Мы сумели также вовлечь в «зеленые» процессы и подготовку к ЕХРО молодежь нашей страны. Для этого весной 2015 года Коалиция поддержала создание Альянса волонтеров Казахстана (АВК) (www.expo2017-volunteer.org). Сегодня АВК является самой «зеленой» молодежной организацией страны и будет представлять креативную часть волонтеров на ЕХРО 2017. В настоящее время мы совместно с АВК прорабатываем вопросы создания «зеленого» молодежного лагеря к ЕХРО 2017 в селе Арнасай, где планируется совмещать «зеленые» образовательные программы с экологическим досугом молодежи. Речь идет о том, что в период проведения ЕХРО 2017 при Центре зеленых технологий «Арнасай» будет организован молодежный лагерь для юных представителей стран ШОС.

Не остались в стороне и женщины. Мы организовали в стране женское движение за экологию, инновации и ЕХРО – Международную организацию EXPOWOMEN, которая сегодня стала основным исполнителем Плана реализации меморандума между нацкомпанией «Астана-ЭКСПО» и Нацио­нальной комиссией по делам ­семьи и женщин при Президенте РК, подписанного в мае 2015 года. За время деятельности этой организации были проведены две рес­публиканские выставки-ярмарки «Ұлы дала жәрмеңкесі», составлен Реестр 100 лучших ремесленниц Казахстана. В мае 2016 года в Астане состоялась конференция «Вклад женщин Казахстана в проведение выставки ЕХРО 2017» в рамках IX Астанинского экономического форума.

– Какие мероприятия планируют провести институты гражданского сектора на ЕХРО 2017?

– В августе 2014 года Международный секретариат G-Global и коалиция подписали Хартию о Программе партнерства «Зеленый мост» (ППЗМ), инициировав общественную составляющую этой программы. На сегодня к хартии присоединилась 21 неправительственная организация из 15 стран мира. В год председательства Казахстана в ШОС состоялось вовлечение к этой программе Шанхайской организации сотрудничества, которая открыла новое направление сотрудничества – в сфере экологии и инноваций.

В 2016 году мы тесно взаимодействовали и с китайской организацией «Новый евразийский холдинг Китая», с которой Секретариат G-Global и Коалиция заключили трехсторонний меморандум о сотрудничестве по продвижению ЕХРО 2017, ППЗМ, а также развитию Евразийского транспортного коридора на принципах «зеленой» экономики. С этой организацией мы стали партнерами и по наполнению павильона ШОС на ЕХРО 2017, договорились о целом ряде мероприятий на выставке «Научно-техническое сотрудничество с Китаем», что важно с точки зрения привлечения венчурного капитала для казахстанских инноваций, в том числе в проекты по восстановлению общих горных и водных экосистем. В будущем нам предстоит экспортировать наши «зеленые» инновации в Китай и импортировать через эту страну западные передовые технологии в сфере энергии и экологии. На ЕХРО 2017 мы совместно с органами Секретариата ШОС планируем организовать целый ряд форумов, таких как Green bridge G-Global, инновационный форум ШОС, женский форум ШОС, «Развитие Шелкового пути и Евразийского транспортного коридора на основе «зеленых» технологий», 14-й Международный форум по борьбе со стойкими органичес­кими загрязнителями и пестицидами, а также другие мероприя­тия. Кроме того, на ЕХРО будут организованы ярмарки-выставки «зеленых» товаров и изделий мастеров народных ремесел стран – участниц программы парт­нерства «Зеленый мост».

В дни ЕХРО мы будем активно практиковать проведение мастер-классов по лучшим «зеленым» технологиям в ЦЗТ «Арнасай», а также в павильонах ШОС и Казахстана.

– В чем, на Ваш взгляд, состоит актуальность сотрудничества с ШОС в реализации проектов ЕХРО 2017, тем более что времени для разворота дел остается все меньше?

– Членами ШОС фактически стали уже Индия и Пакистан – два огромных азиатских государства, и рынков в том числе. Понятно, что крупные глобальные экологичес­кие программы и проекты в Азии реализовать без участия Китая, Индии и Пакистана нереально. Китай создает новую организационную основу инновационного и экологического сотрудничества стран в рамках ШОС, готовит для этого большой инвестиционный фонд. Одним из важных результатов прошедшей в сентябре текущего года конференции ППЗМ является вовлечение крупнейших стран Азии, членов ШОС – Китая, Индии и Пакистана в Программу партнерства «Зеленый мост» и проведение соответствующих мероприятий и проектов в рамках ЕХРО 2017. Благодаря этому можно усилить интеграцию инициатив ШОС, ЕХРО 2017, ППЗМ, Евразийского экономического пространства и Евразийского транспортного хаба. Это имеет не только экологическое, но и политическое значение, усиливая международный имидж и авторитет Казахстана в год его председательства в ШОС и Непостоянного членства в Совете Безопасности ООН. Важнейшей предпосылкой этому является совмещение открытия выставки ЕХРО 2017 с Саммитом глав государств ШОС и открытием павильо­на ШОС на выставке.

Хотелось бы сказать и о том, что в целях снижения вероятной нагрузки на гостиницы Астаны в период проведения ЕХРО мы предложили создать эко- и этнодеревни в близлежащих к столице населенных пунктах в радиусе 30–50 километров, по примеру Олимпийских деревень. В частности, в селе Косшы, что в 5 километрах от территории выставки, в этом году начнет свою деятельность туристический зеленый этноаул «Сары-Жайлау» с использованием возобновляемых источников энергии. Цель проекта – ознакомление гостей ЕХРО 2017 с лучшими доступными «зелеными» инновациями и товарами казах­станских и зарубежных компаний, с национальной кухней, культурой и традициями. На 3 гектарах будет установлено 35 юрт с полным традиционным убранством, кухней с национальными казахскими блюдами и напитками.

– Расскажите о том, какую поддержку среди экологов, государственных и общественных организаций стран получила идея восстановления популяции туранского тигра в Казахстане, ведь, по сути, это уникальный проект?

– Всемирный фонд дикой природы планирует привлекать до 1,5 миллиона долларов в год в течение 10 лет на реализацию «зеленых» бизнес-проектов на территории Иле-Балхашского региона. Цель этого проекта – оздоровление экосистемы Иле-Балхашского региона путем сохранения природной территории с уникальной системой биоразнообразия и восстановления популяции туранского тигра. В рамках проекта будет создан Иле-Балхашский резерват. На первом этапе в этой зоне пре­дусмотрены меры до 2025 года по воссозданию биоразнообразия, в том числе утраченного, на втором этапе – до 2040 года произойдет реинтродукция туранского тигра, который некогда обитал в этих местах. Примечательно, что в рамках ЕХРО 2017 Всемирным фондом дикой природы предлагается провести мероприятие по официальному запуску Программы восстановления Иле-Балхашского резервата. Мы доложили об этом Главе государства, и он уже в курсе этих намерений. В числе представителей Всемирного фонда примут участие члены королевских семей, известные звезды мирового кинобизнеса, включая Леонардо Ди Каприо, космонавты и представители глобального бизнеса.