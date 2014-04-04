Приверженность партнерству

Подписание документа, который определяет скоординированные действия Казахстана и России на международной арене, состоялось в рамках официального визита в Российскую Федерацию главы МИД Казахстана.

– У нас сложилась добрая традиция регулярных ежегодных встреч. Мы очень удовлетворены глубиной наших контактов и обсуждений. Повестка дня охватывает широкий круг вопросов. Это и проблемы ­безопасности, глобальной и региональной, аспекты политического взаимодействия, и, конечно, сердцевиной наших отношений является торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие, – так прокомментировал тематику переговоров Е. Идрисов.

Его российский коллега Сергей Лавров назвал состоявшуюся встречу конструктивной и полезной, подчеркнув, что в ходе переговоров стороны подтвердили приверженность стратегическому парт­нерству и союзничеству.

– Мы убеждены, это является важным фактором обеспечения благоприятных условий для всестороннего развития наших государств и поддержания стабильности в регионе Центральной Азии, – сказал С. Лавров.

Главы внешнеполитических ведомств с удовлетворением констатировали факт начала ратификации парламентами двух государств Договора о добрососедстве и союзничестве в XXI веке, подписанного президентами Казахстана и России в ноябре прошлого года, обсудили вопросы взаимодействия в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства с упором на выполнение задачи формирования к 2015 году Евразийского экономического союза. Было отмечено, что подготовка в связи с этим соответствующего договора близка к завершению.

Рассмотрен и ход выполнения Плана совместных действий России и Казахстана на 2013–2015 годы – всеобъемлющего документа, который охватывает вопросы сотрудничества в сфере космоса, использования мирного атома и в военно-политической сфере.

– Наши министерства как координаторы реализации внешнеполитических задач будут уделять особое внимание выполнению всеми ведомствами России и Казахстана соответствующих разделов этого важного документа, – подчеркнул С. Лавров.

Большое внимание на встрече было уделено развитию экономических связей. К слову, в прошлом году товарооборот между двумя государствами достиг беспрецедентного уровня – 26,5 млрд. долларов, что почти на 5% больше по сравнению с показателем предыдущего года. Между тем и это не предел, потенциал сотрудничества простирается в гораздо более широких горизонтах, считает Е. Идрисов.

В экономическом блоке воп­росов стороны обсудили ход подготовки к XI Форуму межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав государств, который пройдет будущей осенью в Атырау. Тема его актуальна и перспективна – «Инновации в углеводородной сфере».

В контексте международной повестки дня рассмотрены вопросы взаимодействия в рамках СНГ, ШОС, СВМДА, ООН, ОБСЕ и других региональных и международных структурах. Состоялся обмен мнениями по актуальным международным проблемам, включая ситуацию в Афганистане, Сирии, Иранскую ядерную программу, положение в Цент­ральной Азии.

По завершении переговоров главы внешнеполитических ведомств Казахстана и России провели совместную пресс-конференцию.

Также вчера во второй половине дня Ерлан Идрисов принял участие в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ. А сегодня в Доме приемов МИД РФ состоится заседание Совета министров иностранных дел государств – участников СНГ.

О подробностях этих событий – в следующем номере газеты

Ольга КАЗАНЦЕВА,

фото Ильяса ОМАРОВА

Москва