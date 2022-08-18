Приверженца экстремистской организации подозревают в педофилии

Приверженца деструктивного религиозного течения подозревают в педофилии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В результате слаженной совместной работы сотрудников Министерства внутренних дел, Департамента полиции и департамента Комитета национальной безопасности по городу Алматы и Карагандинской области 15 августа по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних задержан 51-летний житель города Темиртау А.

Приверженец запрещенной в Казахстане религиозно-экстремистской организации «Таблиги Джамаат» находился в республиканском розыске.

Злоумышленник длительное время скрывался в Турции и Кыргызстане.

Для дальнейшего уголовного преследования мужчина будет передан уполномоченным органам Карагандинской области.