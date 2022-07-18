Приверженцы экстремистской организации "ДВК/Коше" участвовали в январских беспорядках в Казахстане

Заместитель начальника первой службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов сообщил, что за участие в январских беспорядках осуждены три приверженца запрещенной в Казахстане экстремистской организации "ДВК/Коше", передает корреспондент Каzpravda.kz.



"В те дни принимали активное участие в массовых беспорядках сторонники запрещенной в Казахстане экстремистской организации "ДВК/Коше". В Шымкенте приговором суда три приверженца этой запрещенной организации осуждены к трем годам лишения свободы", – сказал на брифинге в СЦК Елдос Килымжанов.



По его словам, они не только призывали к участию в массовых беспорядках, но и сами совершали нападения на здание городского акимата, сопровождавшиеся погромами и повреждениями государственного имущества.



Судебный акт в законную силу не вступил.