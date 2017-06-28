Привести в порядок в Астане систему выдачи жилья по госпрограмме поручил Президент

Глава государства Нурсултан Назарбаев провел встречу с акимом Астаны Асетом Исекешевым, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Президенту был представлен отчет о выполнении поручений, данных на совещании по развитию Астаны в апреле этого года, а также информация о деятельности в сфере обеспечения правопорядка и улучшения инфраструктуры города.
Елбасы обратил внимание на увеличение численности населения столицы и отметил необходимость принятия мер по обеспечению дошкольными образовательными учреждениями и школами.
"Население растет. При этом следует взять на особый контроль миграционный процесс. Также важно привести в порядок систему выдачи жилья в столице по государственной программе", – сказал Назарбаев.
В свою очередь аким Астаны доложил Главе государства о росте ряда экономических индикаторов развития столицы и положительной динамике в социальной сфере, подчеркнув, что уровень продолжительности жизни в городе достиг 75 лет.
Также Исекешев рассказал Президенту о снижении уровня материнской смертности и заболеваемости туберкулезом.
Кроме того, аким Астаны представил отчет о принятых мерах по рекультивации накопителя сточных вод "Талдыколь", налаживанию системы ливневой канализации и совершенствованию дорожно-транспортной инфраструктуры.
Нурсултан Назарбаев положительно отметил результаты проводимых мероприятий и поручил продолжить работу по развитию столицы.