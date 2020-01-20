Привет из ВХЛ

После трех поражений подряд в новом году (правда, в конце 2019-го клуб, напротив, 5 раз кряду оказывался победителем) в рамках Высшей хоккейной лиги, «Торпедо» наконец-то, надеемся, нашел свою игру. Во всяком случае, ему удалось разгромить на своей площадке нефтекамский «Торос» со счетом 7:0 (!).

Наибольший вклад в крупную победу над соперником внес нападающий нашей национальной сборной Евгений Рымарев, отметившийся тремя результативными атаками на ворота дружины из Башкортостана. Еще по одной шайбе забили Артем Лихотников, Никита Сиротников, Иван Исаев и Дмитрий Громов.

До конца регулярного первенства осталось провести не очень много игр, а потому устькаменогорцам надо только наращивать темпы, чтобы попасть в число 8 лучших команд 2-й конференции, которые далее примут участие в плей-офф. На сегодняшний день торпедовцы располагаются на 9-м месте, в то время как, например, «Торос» (между прочим, трехкратный обладатель Кубка Братины, который потом переименовали в Кубок Петрова) занимает в этой же конференции 5-ю позицию.

Кстати, из 3 казахстанских клубов, участвующих в ВХЛ, в плей-офф пока проходит лишь карагандинская «Сарыарка», а вот столичный «Номад» фактически уже потерял все шансы на выход в следующий круг.

В то же время в Континентальной хоккейной лиге определился первый участник плей-офф. Им стал действующий обладатель Кубка Гагарина – московский ЦСКА, который возглавляет по набранным очкам не только Западную конференцию, но и весь чемпионат. Напомним, что «армейцев» возглавляет экс-защитник сборной Казах­стана Игорь Никитин, которому помогает другой воспитанник Усть-Каменогорска и также бывший игрок сборной и экс-главный тренер «Барыса» Евгений Корешков.

Можно также почти не сомневаться, что в плей-офф будет участвовать команда и из Казахстана, которая сейчас по набранным очкам занимает 3-е место в Восточной конференции. В последней домашней игре «барсы» принимали двукратного обладателя Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург» и добились победы со счетом 4:3.

Первый период прошел без заброшенных шайб, зато во втором зрители увидели сразу три. На 30-й минуте шведский форвард Линус Виделль вывел «барсов» вперед, а на 35-й наш капитан Даррен Диц реализовал большинство. «Металлург» за 23 секунды до сирены сократил отставание.

Самой зрелищной оказалась заключительная треть поединка. На 42-й минуте отлично сыграл наш канадец Корбэн Найт, а на 46-й – любимец публики Роман Старченко, после чего гости заменили вратаря. Стоит отметить, что россияне вполне могли сделать и камбэк, так как отыграли две шайбы (при этом гол казахстанца Антона Сагадеева арбитры после видеоповтора отменили), но им попросту не хватило времени.

После третьей победы кряду – до этого «барсы» оказались сильнее уфимского «Салавата Юлаева» (5:3) и ярославского «Локомотива» – наша команда получила небольшой перерыв перед приближающейся четырехматчевой гостевой серии. 21 января «хищники» в Хельсинки сыграют с «Йокеритом», 23-го в Санкт-Петербурге – со СКА, 25-го в Уфе – с «Салаватом Юлаевым» и 27-го в Екатеринбурге – с «Автомобилистом».