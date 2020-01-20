Статьи
Привет из ВХЛ
Аскар Бейсенбаев

После трех поражений подряд в новом году (правда, в конце 2019-го клуб, напротив, 5 раз кряду оказывался победителем) в рамках Высшей хоккейной лиги, «Торпедо» наконец-то, надеемся, нашел свою игру. Во всяком случае, ему удалось разгромить на своей площадке нефтекамский «Торос» со счетом 7:0 (!).

Наибольший вклад в крупную победу над соперником внес нападающий нашей национальной сборной Евгений Рымарев, отметившийся тремя результативными атаками на ворота дружины из Башкортостана. Еще по одной шайбе забили Артем Лихотников, Никита Сиротников, Иван Исаев и Дмитрий Громов.

До конца регулярного первенства осталось провести не очень много игр, а потому устькаменогорцам надо только наращивать темпы, чтобы попасть в число 8 лучших команд 2-й конференции, которые далее примут участие в плей-офф. На сегодняшний день торпедовцы располагаются на 9-м месте, в то время как, например, «Торос» (между прочим, трехкратный обладатель Кубка Братины, который потом переименовали в Кубок Петрова) занимает в этой же конференции 5-ю позицию.

Кстати, из 3 казахстанских клубов, участвующих в ВХЛ, в плей-офф пока проходит лишь карагандинская «Сарыарка», а вот столичный «Номад» фактически уже потерял все шансы на выход в следующий круг.

В то же время в Континентальной хоккейной лиге определился первый участник плей-офф. Им стал действующий обладатель Кубка Гагарина – московский ЦСКА, который возглавляет по набранным очкам не только Западную конференцию, но и весь чемпионат. Напомним, что «армейцев» возглавляет экс-защитник сборной Казах­стана Игорь Никитин, которому помогает другой воспитанник Усть-Каменогорска и также бывший игрок сборной и экс-главный тренер «Барыса» Евгений Корешков.

Можно также почти не сомневаться, что в плей-офф будет участвовать команда и из Казахстана, которая сейчас по набранным очкам занимает 3-е место в Восточной конференции. В последней домашней игре «барсы» принимали двукратного обладателя Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург» и добились победы со счетом 4:3.

Первый период прошел без заброшенных шайб, зато во втором зрители увидели сразу три. На 30-й минуте шведский форвард Линус Виделль вывел «барсов» вперед, а на 35-й наш капитан Даррен Диц реализовал большинство. «Металлург» за 23 секунды до сирены сократил отставание.

Самой зрелищной оказалась заключительная треть поединка. На 42-й минуте отлично сыграл наш канадец Корбэн Найт, а на 46-й – любимец публики Роман Старченко, после чего гости заменили вратаря. Стоит отметить, что россияне вполне могли сделать и камбэк, так как отыграли две шайбы (при этом гол казахстанца Антона Сагадеева арбитры после видеоповтора отменили), но им попросту не хватило времени.

После третьей победы кряду – до этого «барсы» оказались сильнее уфимского «Салавата Юлаева» (5:3) и ярославского «Локомотива» – наша команда получила небольшой перерыв перед приближающейся четырехматчевой гостевой серии. 21 января «хищники» в Хельсинки сыграют с «Йокеритом», 23-го в Санкт-Петербурге – со СКА, 25-го в Уфе – с «Салаватом Юлаевым» и 27-го в Екатеринбурге – с «Автомобилистом».

Популярное

Все
Что происходит с тенге – свежие данные
Пенсионный возраст: cнижать или нет?
Чем кормят казахстанских детей в региональных школах
Качество жизни зависит от качества мышления
Какие перемены ждут жителей области Абай
Враги "золотых" гектаров Казахстана
Не оскудеет рука...
Акмолинское мясо – в страны Персидского залива
Дипломатия на пути к независимости
Лучшие на телеэкранах!
"Теперь работа ходит за людьми": как обстоят дела в Павлодарской области после январских событий
Горячее питание подорожает в школах Карагандинской области
Традиции и современность
Сессия сдана
Обменялись опытом
Встречи в глубинке
Открыли в себе художников
Кто защитит права детей?
Навечно в строю
Спорт как образ жизни
45-градусная жара придет в Казахстан
Уроки истории: как начиналась самая тяжелая и жестокая война XX века
Убившая родную мать актюбинская школьница впервые рассказала подробности преступления
Я – новый хозяин: рейдеры в Казахстане вышли на новый уровень махинаций
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Умер певец Пьер Нарцисс
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Война – не только героизм
Замглавы горздрава Алматы уволили после скандального видео
Экспорт казахстанской нефти не должен пострадать
Последний бой легендарной пулеметчицы
Расчленившего жертву мужчину задержали в Акмолинской области
Kids Go Free: как экономить на посещении туристических мест Казахстана
Откровенная дискуссия на острые темы
Минобороны продолжает покупать иностранную военную технику при наличии производства в Казахстане – Конуров
Организаторам разрекламированной блогерами финпирамиды вынесли приговор в Казахстане
Мои герои, мои путеводные звезды
Пропавший подросток найден мёртвым в Алматы
Поразительное мужество проявил невероятно скромный полицейский из Петропавловска
Казахстан и Европейский союз провели комплексный обзор актуальных вопросов двустороннего сотрудничества
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Шура спел на улице в Нур-Султане
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о своих дальнейших планах
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Чем грозит Казахстану "лихорадка" мирового продовольственного рынка
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС

Читайте также

Статьи
Сессия сдана
Статьи
Не оскудеет рука...
Статьи
Дипломатия на пути к независимости
Статьи
В формате конструктивного диалога

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]