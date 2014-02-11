Спорт
Привет из-за океана

В теплой Мексике, где сейчас со своей «летучей» командой Дмитрий Иванович пропагандирует Всемирную выставку ­«ЭКСПО-2017» и Всемирную зимнюю универсиаду-2017, отголоски сочинских стартов не столь отчетливы и мощны, как в Старом Свете, приходится полагаться только на Интернет. А Петрухин – страстный болельщик со стажем, на 6-х зимних Азиатских играх 2007 года в китайском Чанчуне, где нам посчастливилось побывать вместе, он оказался заводилой казахстанских фанатов, всюду старался подобраться с флагом нашей страны поближе к выступающим землякам, поддержать их в нелегком споре за медали. 

А потом Петрухин на своем «железном тулпаре» объехал все страны Азии, приглашая атлетов уже на наши, 7-е зимние Азиатские игры. Перед церемонией открытия в ходе завершающейся всеказахстанской эстафеты он вез символический огонь Азиады-2011 по заснеженным улицам столицы Казахстана. И вот зимняя Олимпиада – в Сочи, а Петрухин – за океаном... «Что-то у казах­станцев пока нет медалей, – задал он вопрос автору этих строк. – Как думаешь, в ближайшее время положение исправится?»

Непременно исправится! В борьбу за медали у нас еще не включились главные силы олимпийской сборной, впереди коронные виды программы у ведущих лыжников, фигуристов, конькобежцев...

– Передайте привет нашим доб­лестным спортсменам, – закончил разговор Дмитрий Петрухин. – Пусть знают: за них переживают не только в Казахстане, но и за тридевять земель, в далекой Мексике. Желаем каждому олимпийцу если не медали, то личного рекорда. Ну а уж если кто настроен на пьедестал почета, то пусть эта мечта осуществится именно сейчас. Верим, болеем, желаем побед!

Юрий МАКАРОВ

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