Привет от Бэтмена и Леди Баг

Свои поздравления нашей столице посвятили воспитанники детского оздоровительного лагеря «Урджарайым» на фестивале Anime-fest «Астанам – мақтанышым!»

В фестивале участвовало около 100 детей третьей смены. Они рисовали на асфальте и бумаге героев любимых мультфильмов. А к конкурсам ребята придумывали интересные истории.

Фантазии не было предела: «Вдруг Мерида сбежала из телевизора, а Бэтмен спустился с небес. Леди Баг предложила поиграть с ней, а потом вместе с Суперкотом и Флаттершай устроили танцы на подушке-смайлике...» При этом мультяшные герои, а точнее их авторы историй, должны были отвечать на вопросы про столицу Казахстана, участвовать в конкурсе на лучшее поздравление. Фестиваль завершился веселыми танцами.

Детский досугово-оздоровительный лагерь «Урджарайым» расположен на побережье озера Алаколь Урджарского района области Абай. Работает он с 2010 года. На протяжении всего лета здесь отдыхают дети в возрасте от 10 до 14 лет из малообеспеченных, многодетных и неблагополучных семей, а также дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, отличники учебы и победители олимпиад. У ребят есть возможность купаться в целебных водах озера Алаколь и загорать на побережье. Во всех сменах работают кружки «Умелые руки», «Юный художник», «Хип-хоп и национальные танцы», «Голос Алаколя».

Каждый день в лагере проходят интересные мероприятия и творческие конкурсы.