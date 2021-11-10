Привет от майнинга

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Галина Устинова

Неприятный сюрприз получили во вторник 9 ноября жители Глубоковского района, а также района Алтай на востоке страны. Несколько населенных пунктов с утра оказались обесточены.

Как оперативно прокомментировали в диспетчерской службе подстанции поселка Глубокого, подача электроэнергии была приостановлена в связи с ограничениями со стороны АО «KEGOC». Причина – дефицит электро­энергии в Казахстане.

– От диспетчера АО «KEGOC» в наш адрес поступило уведомление о вводе ограничений по национальной сети, – подтвердил генеральный директор энергоснабжающего ТОО «Шыгысэнерготрейд» Талгат Кайркенов. – С 8 ноября нам ограничивают подачу электроэнергии в часы пик утром с 7 до 11 часов и вечером с 17 до 23 часов. АО «KEGOC» заявляет о необходимости сокращения потребления электроэнергии до 130 МВт.

Единственное, что пообещал энерготрейдер, так это предупреждать об отключениях, особенно таких потребителей, как объекты жизнедеятельности и социальные учреждения.

АО «KEGOC» – казахстанская компания по управлению электрическими сетями, в основном ЛЭП напряжением 110–220–500 кВ. Такие сети, как правило, проложены от генераторов электроэнергии (ГЭС, ТЭЦ, ГРЭС) и между региональными энергосистемами.

4 ноября АО распространило сообщение, где отметило непростую обстановку в единой энергосистеме Казахстана. «Это связано с высокими темпами роста потребления электроэнергии, – значится в сообщении. – Так, за прошедшие 10 месяцев 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года рост потребления электроэнергии составил 11,6% по Южной зоне, 5,7% – по Северной и 7,5% – по Западной. В часы максимальных нагрузок потребление мощности превышает прошлогодние значения более чем на 1 500 МВт».

В числе причин дисбаланса в АО назвали рост потребителей, осуществляющих цифровой майнинг, а также аварийные и внеплановые ремонты значительной части энергоустановок на электростанциях.

«Значительные отклонения от среднестатистических плановых показателей потребления электроэнергии в свою очередь ведут к риску возникновения крупной системной аварии с нарушением устойчивости ЕЭС Казахстана, – указывается в тексте. – АО «KEGOC» как системный оператор в целях обеспечения надежной работы ЕЭС Республики Казахстан при наличии сверхпланового потребления будет принимать меры к отдельным категориям потребителей по соблюдению режима потребления электроэнергии согласно плановым значениям».

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