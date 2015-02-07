Свежий выпуск Приветственное слово Президента РК – Председателя Ассамблеи народа Казахстана Нурсултана Назарбаева по случаю старта Года АНК

Сегодня по всей стране стартует объявленный моим Указом Год Ассамблеи народа Казахстана.

Весь год мы посвятим самым главным нашим ценностям – независимости, свободе, единству, миру и согласию народа Казахстана.

Двадцать лет назад, 1 марта 1995 года, мною был подписан Указ о создании Ассамблеи народа Казахстана – уникального института, призванного сохранять мир и согласие в нашем обществе. За это время ассамблея стала по-настоящему общенародным, общегражданским, надполитическим органом, обрела конституционный статус. Сегодня Ассамблея народа Казахстана – это институт всенародного представительства, авангард гражданского общества.

Поэтому Год ассамблеи – наш общий праздник, дело всех 17 миллионов казахстанцев. Каждый гражданин должен чувствовать ответственность за мир и согласие на нашей земле. Это – ключи к будущему Казахстана!

Год ассамблеи станет годом наших больших конк­ретных дел, новых свершений для достижения цели Стратегии «Казахстан-2050». Мы приступили к реализации основных задач новой экономической политики «Нұрлы жол – путь в будущее». Год ассамблеи наполнен такими важными событиями, как 20-летие Конституции, 550-летие образования Казахского ханства и 70-летие Победы.

Нынешний год должен стать яркой демонстрацией единства народа, навеки сплоченного общей исторической судьбой. Казахстан – это единая земля, единый народ, единое будущее! Именно поэтому главная идея Года ассамблеи – «Менің Елім – Мәңгілік Ел».

Я поздравляю всех казахстанцев с началом Года ассамблеи! Пусть дух независимости, единства и согласия дает нам энергию и веру в себя! Мы один народ – одна страна – одна судьба! Наш казахстанский путь – путь мира, согласия и развития!

