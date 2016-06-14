​Приветствия от императора

Японский монарх с теплотой вспоминал встречи с Главой государства, передал ему добрые приветствия и пожелания крепкого здоровья, а народу Казахстана – мира и процветания. Он также выразил надежду на дальнейшее укрепление взаимодействия с Казахстаном, подчеркнув имею­щийся потенциал для развития сотрудничества между двумя странами по широкому спектру направлений.

В церемонии, состоявшейся в императорском дворце в Токио, также принял участие член Кабинета министров Японии, председатель Национальной комиссии по общественной безопасности – министр по административной реформе Таро Коно.

В ходе беседы посла с японским политиком стороны обменялись мнениями о перспективах развития двустороннего сотрудничества. Т. Коно подчеркнул особый вклад Президента Назарбаева в укрепление режима ядерного нераспространения и выразил надеж­ду на дальнейшее расширение сотрудничества двух стран в сфере региональной и глобальной бе­зопасности.