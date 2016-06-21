​Приветствуя солнце

Любители йоги собрались у «Байтерека» воскресным утром. За несколько минут площадь у подножия монумента раскрасилась во все цвета радуги благодаря разложенным здесь коврикам для практических занятий. Такую встречу для астанинцев, увлекающихся различными направлениями духовных и физических практик, посольство Индии устраивает во второй раз. Число участников мероприятия говорит о широкой популярности занятий йогой среди жителей главного города страны.

Участников встречи приветствовали главы дипломатических миссий Индии, Норвегии и ЮАР. Они пожелали всем продуктивной тренировки. Собственно к практическим занятиям и перешли собравшиеся в следующие минуты. Под чутким руководством инструктора по йоге из Индийского культурного центра участники отправились в удивительное исследование возможностей своего тела, применяя различные виды упражнений – от дыхательной гимнастики до растяжения мышц и суставов.

По окончании получасового занятия наступил небольшой перерыв с фуршетом. Вторая часть мероприятия, длившаяся полтора часа, представляла собой йога-марафон под названием «Сурья Намаскар» («Приветствие солнцу»).