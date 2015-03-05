Привить любовь к чтению Свежий выпуск Любовь ДОБРОТА, Шымкент

В акции могут принять участие все желающие: студенты, старшеклассники, рабочая молодежь. Условие только одно – любовь к чтению. Стартовал проект «Кел жастар, оқылық!» в Южно-Казахстанском государственном педагогическом институте. Здесь собрались несколько десятков горожан, чтобы обменяться книгами, обсудить издательские новинки, поделиться впечатлениями от прочитанного.

«Книги традиционно служат источником знаний, духовного и культурного развития, – отметил проект-менеджер МК «Жас Отан» ЮКФ «Нур Отан» Нурдаулет Жумабаев. – А еще литература учит думать, анализировать, чувствовать и грамотно говорить. К сожалению, современная молодежь читает мало, и это не замедлило сказаться на общем уровне культуры общества. Чтобы преодолеть негативные тенденции, необходимо начинать с элементарного – воспитывать интерес к литературе».



