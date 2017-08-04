​Привить ответственность

По данным областного Управления здравоохранения, на сегодня 2 572 ребенка, в основном до 7 лет, не имеют тех или иных прививок, в том числе 1 686 детей – ни одной прививки с рождения, а это значит, что количество восприимчивых к инфекции растет. С начала года в результате разъяснительной адресной работы с семьями удалось привить только 182 ребенка из числа отказников. Эти цифры были озвучены на прошедшем заседании областного координационного совета по охране здоровья населения.

На повестку были вынесены итоги информационно-разъяснительной работы по иммунопрофилактике за полугодие, а также проблемы, связанные с вопросами вакцинации, и пути их решения. Как было отмечено, 67,7% семей отказываются от вакцинации по религиозным причинам, 20,6% – по личному убеждению, 3,6% называют основной причиной боязнь осложнений. Если говорить о социальном статусе родителей отказников, то 77,5% – безработные, 37% занимаются предпринимательством, 17,7% работают в нефтяной сфере. 80,5% отказников – это дети дошкольного возраста, не посещающие детские сады, 11,6% ходят в школу и 7,8% – в детские сады.

Несомненно, для решения серь­езной проблемы в регионе принимаются определенные меры. В частности, во всех медицинских организациях приняты специалисты по работе с отказниками. В Актобе и районах области созданы мобильные группы,проводятся семинары для медиков по коммуникативным навыкам работы с такими родителями. Разъяс­нительная работа ведется в трудовых коллективах, школах, организован показ видеороликов о пользе вакцинации в ЦОНах области, общественном транспорте, на ТВ, железнодорожном вокзале и аэропорту, в социальных сетях. Но, к сожалению, эффект все еще остается недостаточным, подчеркнули на координационном совете.

В связи с этим заместитель акима области Ербол Нургалиев дал ряд поручений по усилению информационно-разъяснительной работы среди населения.