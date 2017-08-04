Привить ответственность
507
Женис Байтурин, Актюбинская область
По данным областного Управления здравоохранения, на сегодня 2 572 ребенка, в основном до 7 лет, не имеют тех или иных прививок, в том числе 1 686 детей – ни одной прививки с рождения, а это значит, что количество восприимчивых к инфекции растет. С начала года в результате разъяснительной адресной работы с семьями удалось привить только 182 ребенка из числа отказников. Эти цифры были озвучены на прошедшем заседании областного координационного совета по охране здоровья населения.