Прививать экологическую культуру

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Анна ВЛАДИМИРОВА
В ходе встречи Абельгази Кусаинов ознакомил представителей актюбинской общественности с ключевыми направлениями своей предвыборной программы, которая строится на определении и решении экологических вопросов.
– Для начала предлагаю определиться с кругом задач. Экологическая проблема – это изменение природной среды, ведущее к нарушению структуры и функционирования природы. Причем это антропогенное видоизменение, то есть вызванное человеческой деятельностью. Экологические проблемы порождены резко возросшими масштабами промышленного воздействия человечества на окружающий мир. Человечество уже живет в условиях все нарастающего экологического кризиса, который превращается в кризис всей цивилизации, – сообщил кандидат в Президенты РК.
По мнению А. Кусаинова, сегодня нет равновесия между функционированием экологических систем и отношений человеческого общества с природой.
Далее кандидат ознакомил собравшихся с важнейшими глобальными экологическими проблемами, стоящими перед человечеством, – это загрязнение окружающей среды, парниковый эффект, истощение озонового слоя планеты.
Причем загрязнение окружающей среды в процессе человеческой деятельности затрагивает все земные сферы – атмосферу, гидросферу и литосферу – и приобретает все более острый, тревожный характер.
Первая и самая серьезная – проблема глобального изменения климата. Парниковые газы, образуемые в результате промышленной деятельности человека, являются главной причиной антропогенного изменения климата. За весь ХIХ век рост температуры составил около 0,1 градуса. В последнее десятилетие ХХ века этот рост достиг 0,3 градуса в год. За 15 лет ХХI века среднегодовая температура выросла на 0,8 градуса.
Возрастающая температура планеты не только растапливает ледники, но и размораживает верхний слой почвы, что представляет серьезную опасность.
Из-за изменения климата страдают сельскохозяйственные угодья, 63% сельхозземель планеты подвержены эрозии. Каждый год общая площадь пустынь расширяется до 27 млн. гектаров. Кроме того, предполагается, что потепление приведет к появлению новых болезней и опасных микроорганизмов.
При этом человек, являясь главным виновником сложившейся экологической ситуации, становится и главной ее жертвой: по некоторым данным, от болезней, вызванных загрязнением водных ресурсов, атмосферного воздуха и почвенного покрова, в мире умирает порядка 40% людей.
Обычной реальностью, с точки зрения А. Кусаинова, стали такие ужасающие экологические явления, как фотохимический смог, кислотные дожди, деградация почв, опустынивание, отходные выбросы, сокращение генофонда биосферы.
Кроме того, человеку нужно обратить особое внимание на вопросы энергосбережения и природных ресурсов. Именно мы, люди, уничтожаем невозобновляемые ресурсы, губим флору и фауну, нарушаем природные циклы, одним словом, вредим природе, породившей нас.
– Человек на современном этапе без кардинальных действий не сможет преломить тенденцию ухудшения состояния окружающей среды. Поэтому сегодня необходимо говорить об экологии не только как о разделе биологии, но и в более широком значении, – сообщил руководитель предвыборного штаба Актюбинской области Игилик Сагиев. – Экологическая культура должна стать важным элементом современного общества.

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