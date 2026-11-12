Прививать интерес к книге

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Развитие культуры чтения и интеллектуального потенциала населения – приоритетная задача, обозначенная Главой государства

Касым-Жомартом Токаевым. Книга, сдавшая позиции еще в прошлом веке из-за стремительного развития современных технологий и появления новых источников информации, сегодня вновь обретает популярность в Казахстане. Во многом благодаря проекту «Читающая нация».

Он был запущен в 2025 году в пилотном режиме в трех регионах страны: Костанайской и Карагандинской областях, а также в Шымкенте. Костанайцы оказались самыми активными участниками. В первые же месяцы регистрацию прошли более 55 тыс. человек, которые написали почти 53 тыс. отзывов на прочитанные произведения и набрали 13,5 млн баллов. Этот результат позволил региону занять лидирующее место в стране.

– Проект объединил школьников, педагогов, студентов и госслужащих вокруг одной цели – формирования устойчивого интереса к книге. Особо хочу подчеркнуть роль педагогов. Ведь читающий учитель – это личный пример для ученика, именно он «зажигает» интерес школьника к литературе. Обсуждение прочитанных произ­ведений, рекомендации книг, возможность свободно обмениваться своими мнениями по отношению к героям, их пос­тупкам как раз и развивают читательскую культуру непос­редственно в образовательных организациях. То же самое можно сказать и о другом направлении – «Читающая семья». Когда дети видят, что родители проводят свой досуг за книгой, делятся своими впечатлениями, тогда чтение становится естест­венной частью повседневной жизни. Как известно, семья – начало начал, где закладываются основы воспитания и мировоззрения, в том числе и отношение к книге, – отметила заместитель руководителя управления образования Костанайской области Данагуль Сюндикова.

Проект «Читающая нация» за довольно короткий срок успел стать действенной площадкой по продвижению чтения среди молодежи. И этот опыт масштабировали на всю республику.

Книжный марафон 2026–2027 стартовал в сентябре нынешнего года и завершится в марте следующего. За семь месяцев участникам предстоит прочитать 15 книг по своему направлению, написать к ним отзывы и набрать 3 750 баллов. После тестирования лучшие участники сформируют коман­ды из трех человек. Второй тур интеллектуального квиза состоит­ся на районном, городском и областном уровнях. Призеры областного этапа продолжат участие в индивидуальном формате. И третий этап – это конкурс «10 читателей года». По итогам регионального отбора 200 участников из 20 регионов встретятся в республиканском финале в апреле 2027 года, где и будут определены 10 победителей марафона. Призовой фонд проекта «Читающая нация» сос­тавит 30 млн тенге.

– Увеличилось количество номинаций. Когда проект стартовал в пилотном режиме, к нам поступали вопросы: почему сотрудники банков и заводов, врачи не могут участвовать в проекте? Ведь они тоже любят читать в свободное время. Эти пожелания были учтены, – отметила заместитель директора костанайской ОШ № 31 Надежда Сражатова. – Так появилось новое направление «Читающий интеллектуал». Есть и любители книг, которые не претендуют на денежные призы. Они участвуют вне конкурсных направлений.