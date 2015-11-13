​Прививка от импорта

Вчера повсеместно, вот уже 28-й раз, отмечался Всемирный день качества, инициатором учреждения которого при поддержке ООН в свое время выступила Европейская организация качества (ЕОК). А в 1995 году ЕОК объявила еще и неделю качества, в которую попадает второй ноябрь­ский четверг. Цель проводимых в этот период мероприятий – повысить значение высокого качества продукции и услуг, а также активизировать ту деятельность, которая направлена на привлечение внимания к проблеме качества, поскольку речь идет не только о безопасности товаров для человека и окружающей среды, но и о степени удовлетворенности запросов и ожиданий потребителей.

Важно и то, что повышение качества и роста местного содержания позволяет повысить уровень конкурентоспособности экономики в целом, являясь к тому же важнейшим инструмен­том стимулирования госзакупок. Об этом и пойдет речь в интервью, которое дал «Казахстанской правде» заместитель генерального директора Казахстанского института стандартизации и сертификации Нуртас УТЕШОВ.

– Нуртас Абитаевич, насколько велика для экономики роль закупок, в том числе государственных?

– Цена вопроса колоссальная. Недропользователи, квазигосударственный и государственный секторы делают значительные закупки. Их объем превышает 10 триллионов тенге ежегодно. Если же говорить о государственных закупках, то действующим законом преследуется несколько принципов закупок: это эффективное расходование денег, используемых для госузакупок; предоставление потенциальным поставщикам равных возможностей; наличие добросовестной конкуренции; гласности и прозрачности... Ну и, конечно, оказание поддержки отечественным производителям. Такие принципы являются ориентиром, моделью поведения не только для поставщиков, но и для всех участников рынка. Даже когда частные компании закупают, то они могут применять эти принципы в своих закупках. Таким образом, мы можем сказать, что роль государственных закупок является определяющей для всей страны в части поддержки отечественных производителей, гласности и прозрачности. Государство, закупая у отечественных производителей, формирует модель поведения, и, скорее всего, другие участники рынка будут ей следовать.

Отдельным блоком стоят военные закупки, это тоже является существенным инструментом поддержки отечественных производителей продукции военного и двойного назначения. На это, кстати, требования ВТО не распространяются.

– К слову... А чем отличаются требования Евразийского экономического союза от требований Всемирной торговой организации?

– В рамках ЕАЭС есть соглашения и протоколы, регулирующие вопросы государственных закупок, в том числе предоставления поддержки местным производителям. Соглашение направлено на исключение дискриминации внутри союза по признакам «свой или чужой», действует режим наибольшего благоприятствования.

В рамках соглашения ВТО в государственных закупках мы можем предоставлять особые права нашим отечественным производителям, в рамках ЕАЭС – нет. Если мы предоставляем права и хорошие условия нашим отечественным производителям, то такие же права мы должны предоставить и производителям стран ЕАЭС. Предстоит большая законотворческая работа, ну и, соответственно, ее имплементация.

– Если я вас правильно понял, в нашем случае мы должны создать такое законодательство, которое поддержит отечественных производителей, но и не будет противоречить требованиям ЕАЭС и ВТО.

– Инструментов поддержки или защиты своих производителей предостаточно, они изложены в специальной литературе, судебных разбирательствах в рамках ВТО, прецедентах, а иногда выявляются случайно по факту поставки товаров за рубеж. Эти меры защиты или поддержки бывают открытыми, скрытыми, косвенными, секретными и другими. В нашей стране применяется часть разрешенных мер защиты согласно требованиям ВТО и ЕАЭС. Значительное количество разрешенных универсальных нетарифных мер защиты можно взять из опыта США, Европейского союза, парт­неров в рамках ЕАЭС. Вот тут нам предстоит интенсивная законотворческая работа. К примеру, сейчас разрабатывается новая редакция закона о государственных закупках, где есть интересные нормы.

– Так расскажите о них!..

– Правительственная редакция нового проекта закона активно обсуждается на разных уровнях. Если позволите, поделюсь личной точкой зрения на ряд поправок.

Есть такое выражение среди предпринимателей и чиновников: чей стандарт или спецификацию укажут в закупках, того продукцию и купят. В конце 2013 года были внесены изменения в закон о государственных закупках, которые обязывают закупщиков указывать в конкурсной документации национальные или неправительственные стандарты при их наличии. О чем это говорит?

Прекращается дискриминация и ущемление отечественных производителей по отношению к импортерам. Как известно, эти два вида стандартов публичные, открытые, разрабатываются на основе консенсуса и действуют в течение 5 лет, то есть общественные и отраслевые нормы. Зная стандарт, среднюю цену, приблизительный объем закупок на пять лет, зная, что будут по данным стандартам закупать, наши производители получат стабильный режим закупок.

А когда отечественные производители не знают техническую спецификацию, что конкретно покупается в течение 5 лет и среднюю стоимость покупки, то отсюда возникает большая неопределенность, что в свою очередь может сдерживать открытие заводов. Старый закон, скорее, стимулировал модель ведения бизнеса «купи и продай». В закупках вместо открытых стандартов указывали технические спецификации никому не известные или заведомо известные конкретному поставщику. Поэтому важно указывать стандарты в закупках, тем самым устанавливая стабильный режим, который позволяет привлекать инвестиции, осваивать производство, улучшать качество и соответствовать установленной планке.

Другой вопрос, работает ли данная поправка? Скажу, что да, очень большая работа была проведена по внесению данных стандартов в Справочник закупаемых товаров, работ и услуг и Единый номенклатурный справочник закупаемых товаров, работ и услуг. Благодаря этому, мы на сайте государственных закупок можем увидеть, как закупщики делают ссылки на стандарты в конкурсной документации. Таким образом, наши стандарты закупок стали прозрачными и прогнозируемыми.

К сожалению, мы можем увидеть и обратное: не всегда делают закупщики ссылки на действующие национальные или неправительственные стандарты. Мы видим ссылки на иностранные стандарты, отраслевые стандарты других стран или на спецификации конкретных поставщиков. Это может происходить по разным причинам – от незнания или же специально.

Когда не указывают национальные или неправительственные стандарты, закупщики сами формируют техническую специ­фикацию, и тут возникают три законных вопроса. Первый: сделана ли спецификация под конкретного поставщика? Второй: не избыточны ли требования? Третий: не занижены ли требования?

Если под конкретного поставщика сделана спецификация, то это недобросовестная конкуренция, непрозрачная закупка, теневая экономика, ну и отсечение от закупок отечественных произво­дителей.

Если спецификация содержит избыточные требования, то это, соответственно, чрезмерное расходование бюджета, дестимулирование инновационной деятельности, отсечение от закупок оте­чественных производителей.

Если в спецификации занижены требования, то это – покупка некачественных товаров, следом повторная закупка и бесконечное латание дыр, ну и, конечно, это ведет к значительным расходам бюджета, и отсечение от закупок отечественных производителей.

– Мы часто слышим, что один и тот же стандартный товар, к примеру, один закупщик купил за один миллион тенге, а другой – за два. Вот тут можно определить, кто завышает или занижает цену закупки, если сравнить со стандартом. Что можно сказать по этому поводу?

– Данные стандарты, по сути, являются общественной или отраслевой нормой качества, принятой всеми заинтересованными сторонами на уровне страны. И это мера – сравнения цены. Покупая товар, соответствующий данным стандартам, как правило, берется товар нормального качества за нормальную цену. Поправка по указанию национальных и неправительственных стандартов в государственных закупках экономит бюджет страны и сокращает долю теневой экономики.

Роль стандартов колоссальная! Сколько можно сэкономить бюджетных денег или создать новые заводы – у нас не считали. Исследования Германии и Великобритании говорят, что вклад стандартизации в ВВП составляет около 1% ежегодно.

Сегодня не на все закупаемые товары, работы и услуги есть национальные стандарты. Согласно Справочнику товаров, работ и услуг требуется отстандартизировать около 2 тысяч позиций закупаемых товаров. Для решения этого вопроса в рамках Комплексного плана по противодействию теневой экономики Министерством инвестиций и развития недавно принят специальный План по стандартизации закупаемых товаров, работ и услуг. Работа в этом направлении начата.

– Вы упомянули свыше 200 тысяч закупаемых позиций, требующих стандартизации. На стандартизацию ведь требуются огромные суммы денег, не правда ли?

– Очевидно, что это утопия – силами национальной стандартизации закрыть такой объем, нет таких бюджетных денег и человеческих ресурсов. В 2012 году группа депутатов Парламента проявила законодательную инициативу, внеся поправки в закон о техническом регулировании. Были введены, как во всех развитых странах, новые виды стандартов – неправительственный стандарт и консорциальный стандарт. Благодаря данной поправке на помощь национальной стандартизации приходит общественный сектор, отраслевые ассоциации, которые разрабатывают так называемые нормы отрасли – неправительственные стандарты. Такова практика мировая, и ей более 120 лет.

Сегодня этот процесс пошел: несколько некоммерческих общественных организаций и ассоциации начали разрабатывать неправительственные стандарты. Формируется новая система стандартизации.

Роль государственных закупок и стандартов в импортозамещении, на мой взгляд, ключевая. Обратите внимание, как Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки проводят работы в этом направлении, чего стоит Циркуляр администрации президента США. Есть что взять и адаптировать у нас.

По большому счету политика «Покупай казахстанское» – это специальная ориентация любых закупок, государственных, квазигосударственных, недропользователей, частных компаний, субъектов торговой деятельности, да и населения, на покупку отечественных товаров. Покупая казахстанское, мы вносим вклад в развитие нашего производства и улучшение качества нашей продукции.