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Прививки: за и против
Любовь Доброта, Шымкент
Более 12 тыс. детей и подростков в Казахстане не имеют прививок от опасных инфекций, предусмотренных Календарем профилактических прививок РК. Причем ежегодно число отказников от иммунизации только растет. К примеру, если в 2005–2006 годах их количество достигало одной тысячи, то в 2016 году уже стало 9 800. За прошлый год этот показатель вырос на четверть. В текущем году точно также десятки мам уже успели написать отказ от прививания своих детей.