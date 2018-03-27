​Прививки: за и против

Более 12 тыс. детей и подростков в Казахстане не имеют прививок от опасных инфекций, предусмот­ренных Календарем профилактических прививок РК. Причем ежегодно число отказников от иммунизации только растет. К примеру, если в 2005–2006 годах их количество достигало одной тысячи, то в 2016 году уже стало 9 800. За прошлый год этот показатель вырос на четверть. В текущем году точно также десятки мам уже успели написать отказ от прививания своих детей.

В их числе жительница Шымкента Гюнай. 28-летняя женщина отказалась делать прививки своей дочери Аймин еще в роддоме по настоянию мужа и свекрови, которые считали, что прививки – прямой путь к тому, что ребенок может стать инвалидом. Среди родственников мужа Гюнай навскидку назвала четверых малышей, не получавших положенные прививки. 24-летняя Гульназ из жилого массива Сайрам старшему сыну сделала все прививки, а вот двухлетнего младшего молодая женщина решила растить без прививок, посчитав, что от них больше вреда, чем пользы.

Статистика свидетельствует, что среди тех, кто не получил необходимые прививки, в основном значатся дети до одного года. Таких 7 700, или 60% от общего чис­ла «отказников». В возрасте от одного года до двух лет – 13,3%, от двух до пяти лет – 17%. Среди тех, кому сейчас от 6 до 15 лет, не привитых 8,2%. В категории старше 16 лет, не получивших своевременно прививки, чуть больше 1%. Эти цифры свидетельствуют о том, что с каждым годом вал отказников только растет.

Больше всего «отказников» в Актюбинской области – более 2 500 родителей отказались делать прививки своим детям. В Южно-Казахстанской области таких 1 230 человек, что составляет 10% от общего числа в стране. Иммунологи, врачи, организаторы здравоохранения анализируют причины и возможные последствия нарастающего вала отказа от иммунизации, считая подобную тенденцию очень опасной. Ведь тем самым над детьми, не получаю­щими вакцину по ­объективным показаниям, нависает серьезная угроза заражения недугом, который они вряд ли сумеют перенести без осложнений. Ученые установили, что эффект прививки будет положительным, если против болезни привито более 92% населения. Для вирусов с очень высоким риском заражения этот показатель вообще составляет 95%. Так что по мере увеличения числа уклонившихся от прививок можно незаметно перейти критическую отметку, и тогда опасные инфекции, о которых благодаря всеобщей иммунизации удалось забыть, могут снова напомнить о себе.

Медики предупреждают о пос­ледствиях отказа от профилактических прививок. Так, считающийся легкой инфекцией эпидемический паротит может вызывать такие заболевания, как менингит, панкреатит, орхит. Также легко протекающая у детей краснуха становится ведущей причиной энцефалита. Наиболее опасно заболевание краснухой беременной женщины в первом триместре: ребенок может родиться с синдромом врожденной краснухи – врожденные пороки сердца, центральной нервной сис­темы, органов чувств. Ситуация по заболеваемости туберкулезом остается неблагополучной, и это тоже свидетельствует о необходимости вакцинации. За последние годы быстро снижается заболеваемость гепатитом В, что есть не что иное, как следствие большого охвата прививками новорожденных и подростков.

– Наша задача – разъяснить, что эти инфекции не забыты, они могут вернуться, – говорит главный эксперт управления эпидемиологического надзора Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Нуршай Азимбаева. – При накоп­лении иммунной прослойки, то есть увеличивающемся ежегодно числе отказов от прививок, появляется предпосылка к возвращению ряда заболеваний, которые сейчас практически не встречаются. Надо всегда помнить, что эти болезни не ушли в никуда. Просто благодаря вакцинации заболеваемость сведена до минимума.

Специалисты считают, что далеко не всегда мамы до конца осознают последствия своего шага, подписываясь под заявлением об отказе от прививок ребенку. Чтобы повысить информированность населения, создать площадку для открытого диалога медиков и родителей, инициирован образовательный проект. Общественное объединение «Научное медицинское общество» совместно с Научно-практическим центром сан­эпидэкспертизы и мониторинга Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения организовали выездные семинары «Сау бала – бақытты ана». Первым десант высадился в Шымкенте, в ­ближайшее время предстоят поездки в Атырау и Уральск.

Образовательный проект предполагает вовлечение в него не только медиков на местах, но и широких слоев населения, включая родителей, которые по тем или иным причинам уже отказались от прививок или раздумывают, как им поступить, учитывая, что их знакомые отказались от иммунизации, да и Интернет ­пес­трит негативным отношением к прививкам.

– Последствия отказа от прививки весьма предсказуемы. Человек, не прошедший необходимую иммунизацию, в дальнейшем подвергается опасности появления у него более серьезной формы не привитой заранее болезни, – убеж­дена директор департамента эпидемиологии инфекционных и паразитарных инфекций РГП на ПХВ «НПЦСЭЭиМ» Манар Смагул. – Ему будет тяжелее перенести, к примеру, гепатит В во взрослом состоянии, нежели если бы он привился еще в детстве. Вдобавок ко всему ребенок, заразившийся болезнью, может заразить всех окружающих членов семьи и знакомых детей.

Эксперты проанализировали причины отказа от вакцинации населения. Оказалось, что чаще всего родители подвергают опас­ности ребенка по религиозным мотивам. Подобное происходит в 64% случаев. При том что все родители, как правило, в свое время получали прививки, они отказывают детям в такой защите от возможных последствий. Чтобы развеять мифы, к профилактической работе подключили представителей религиозных конфессий. Вот и специалист Центра исследования проблем религии управления по делам религии ЮКО Даурен Баккараев взял на семинаре слово, чтобы донести до мам и пап информацию о том, что традиционные религии никогда не содержали и не содержат запретов на вакцинацию детей. Предполагается, что вопросы иммунизации будут поднимать в своих проповедях и священнослужители, чтобы донести объективную информацию до широкого круга населения.

Опросы показывают, что 15% родителей не делают прививки по личному убеждению. Еще около 8% родителей не верят в их необходимость, а 13,2% отказываются от иммунизации под влиянием телевизионных прог­рамм, наслушавшись страшилок и начитавшись публикаций негативного характера, которыми пестрит Интернет.

Специалисты проанализировали основные возражения населения против вакцинации, подготовив для участников образовательного проекта обстоятельные ответы на наиболее часто задаваемые вопросы. Нап­ример, получают ли дети слишком много вакцин за один раз, вызывают ли вакцины аутизм, становится ли вакцинация причиной развития детского церебрального паралича, эпилепсии и других неврологических заболеваний, содержат ли препараты токсические, канцерогенные и другие вредные вещества, вызывают ли аллергические реакции. А еще аудиторию интересовало, как относятся к вакцинации в Европе и США, какие обследования ребенок должен пройти перед тем, как получить прививку, какие побочные явления можно ожидать после вакцинирования ребенка. Убедительные факты, прозвучавшие на семинаре, зас­тавили как минимум одну из участниц семинара поменять свое мнение в пользу прививки.

– Наверное, надо все-таки сделать хотя бы несколько прививок дочери от особо опасных инфекций, – поделилась со мной в перерыве Гюнай, внимательно выслушав в ходе семинара авторитетное мнение специалистов. – Я даже на видео записала ответы на некоторые вопросы. Хочу дома мужу показать, надеюсь, удастся убедить его тоже…