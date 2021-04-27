Прививку получи

фото Талгата Таныбаева

Североказахстанцы уже несколько дней пребывают в «зеленой» зоне, и соблюдение санитарных правил здесь играет не последнюю роль. Впрочем, врачи, продолжая настаивать на соблюдении мер безопас­ности, призывают людей к вакцинации.

В регион за период проведения прививочной кампании поступило 25 200 доз вакцины Гам-КОВИД-Вак («Спутник V») первого компонента и 21 000 доз второго компонента. По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля Северо-Казахстанской области, первый компонент получили 21 297 человек, или 84,5%, а полный курс вакцинации – 20,8%. И в их числе не только медработники, полицейские и госслужащие. Активно приходят в медпункты за «уколом здоровья» и педагоги. Почти 3 тыс. специалистов сферы образования сейчас в ожидании второго этапа вакцинации. Оба компонента уже получили 600 учителей.

– На нас лежит большая ответственность, потому что и мы также можем быть носителями и распространять эту инфекцию. Чтобы обезопасить и учащихся, и самих себя, уверен, необходимо вакцинироваться, – считает заместитель директора первой гимназии Петропавловска Елена Мироедова.

Напомним, в 4-й четверти в регионе заболели 72 ученика, 64 из них посещали занятия.