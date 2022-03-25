Под председательством заместителя Премьер-министра РК Ералы Тугжанова состоялось заседание Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан.

В работе комиссии, как сообщает пресс-служба главы Правительства, приняли участие представители государственных органов, НПП «Атамекен» и руководители регионов.

Учитывая стабилизацию эпидемиологической ситуации в стране, межведомственной комиссией приняты следующие решения: отменить обязательное ношение масок в помещениях; сохранить обязательное ношение медицинских масок в медицинских организациях (персонал, сотрудники, пациенты, посетители); сохранить рекомендательный характер ношения масок в местах массового скопления населения, общественном транспорте, в организованных коллективах; разрешить кабинетную систему обучения в организациях образования.

Также решением МВК расширяется контингент лиц, подлежащих вакцинации Pfizer, он дополняется следующими категориями: лица, получающие первичную вакцинацию, желаю­щие получить профилактическую прививку данной вакциной; лица, получающие повторную вакцинацию для выезда за рубеж по различным причинам; лица, завершающие курс вакцинации, начатый за рубежом; все группы населения, получающие ревакцинацию против COVID-19.

В завершение заседания Ералы Тугжанов отметил, что одним из главных условий обеспечения благополучной эпидемиологической ситуации является свое­временная вакцинация и ревакцинация граждан. Он поручил акиматам взять на особый конт­роль прививочную кампанию против коронавирус­ной инфекции и подчеркнул необходимость качественной разъяснительной работы среди населения.