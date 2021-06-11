"Привившись от COVID-19, становитесь участником эксперимента" – новый фейк появился в соцсетях

В Telegram-чатах распространяется сообщение том, что, получая вакцину против COVID-19, человек соглашается на участие в эксперименте. Об этом говорит профессор Александр Редько. В своем выступлении он также утверждает, что с началом массовой вакцинации смертность в Израиле выросла в два раза. Это не так, заявляет Stopfake.kz.
Александр Редько уже не раз подвергался критике за ложные высказывания относительно пандемии COVID-19 и прививочной кампании. Его утверждения опровергали
как казахстанские фактчекеры
, так и зарубежные
.
В одном из сообщений, которое пересылают пользователи, Александр Редько высказывается о том, что все, кто получает вакцину против COVID-19, становятся участниками эксперимента. Он говорит о препарате российского производства "Спутник V".
На самом деле вакцина "Спутник V" прошла все стадии клинических испытаний и была одобрена в 67 странах, включая Россию и Казахстан.
Результаты I и II стадии клинических испытаний вакцины опубликованы
в медицинском рецензируемом журнале The Lancet. Также в открытом доступе можно найти результаты
испытаний лиофильно высушенной вакцины "Гам-Ковид-Вак-Лио".
Итоги III фазы испытаний также размещены
в Сети. Вакцина прошла испытания на людях старше 60 лет.
Испытания также проходили в Индии
, Беларуси
, ОАЭ
и Венесуэле.
Результаты показали высокую эффективность препарата. Серьезных побочных эффектов выявлено не было.
Все это говорит о том, что "Спутник V" — проверенная, прошедшая испытания вакцина с доказанной эффективностью и безопасностью. Таким образом, сейчас, получая препарат, люди не участвуют в эксперименте, а защищают себя и окружающих от риска, связанного с COVID-19.
Статистика смертности в Израиле, которая, по словам Редько, выросла в два раза с момента начала массовой вакцинации, также неверна. По данным
журнала Nature, спустя два месяца с начала прививочной кампании количество случаев заболевания снизилось на 77%, на 68% упало число госпитализации, а количество тяжелых случаев заболевания снизилось на 67%.