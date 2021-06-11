"Привившись от COVID-19, становитесь участником эксперимента" – новый фейк появился в соцсетях

Коронавирус
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В Telegram-чатах распространяется сообщение том, что, получая вакцину против COVID-19, человек соглашается на участие в эксперименте. Об этом говорит профессор Александр Редько. В своем выступлении он также утверждает, что с началом массовой вакцинации смертность в Израиле выросла в два раза. Это не так, заявляет Stopfake.kz.



Александр Редько уже не раз подвергался критике за ложные высказывания относительно пандемии COVID-19 и прививочной кампании. Его утверждения опровергали как казахстанские фактчекеры, так и зарубежные.

В одном из сообщений, которое пересылают пользователи, Александр Редько высказывается о том, что все, кто получает вакцину против COVID-19, становятся участниками эксперимента. Он говорит о препарате российского производства "Спутник V".

На самом деле вакцина "Спутник V" прошла все стадии клинических испытаний и была одобрена в 67 странах, включая Россию и Казахстан.

Результаты I и II стадии клинических испытаний вакцины опубликованы в медицинском рецензируемом журнале The Lancet. Также в открытом доступе можно найти результаты испытаний лиофильно высушенной вакцины "Гам-Ковид-Вак-Лио".

Итоги III фазы испытаний также размещены в Сети. Вакцина прошла испытания на людях старше 60 лет. Испытания также проходили в Индии, Беларуси, ОАЭ и Венесуэле.

Результаты показали высокую эффективность препарата. Серьезных побочных эффектов выявлено не было.

Все это говорит о том, что "Спутник V" — проверенная, прошедшая испытания вакцина с доказанной эффективностью и безопасностью. Таким образом, сейчас, получая препарат, люди не участвуют в эксперименте, а защищают себя и окружающих от риска, связанного с COVID-19.

Статистика смертности в Израиле, которая, по словам Редько, выросла в два раза с момента начала массовой вакцинации, также неверна. По данным журнала Nature, спустя два месяца с начала прививочной кампании количество случаев заболевания снизилось на 77%, на 68% упало число госпитализации, а количество тяжелых случаев заболевания снизилось на 67%.

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