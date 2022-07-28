Привлечь мировые бренды

Такую задачу ставят в акимате области Абай. Для этого первый заместитель акима области Айдын Каримов встретился с председателем правления АО «Национальная компания Kazakh Tourism» Талгатом Аманбаевым.

В ходе встречи Талгат Аманбаев пообещал содействие в привлечении мировых брендов для развития туристической отрасли области Абай.

– Особое внимание уделено продвижению перспективных туристических мест региона, привлечению инвесторов и формированию потока туристов. При должном внимании к развитию туризма местные жители получат дополнительный источник дохода для повышения благосостояния, в регионе появятся новые рабочие места, – рассказали в пресс-службе акима области Абай.

Вопросы развития туризма в регионе поднимаются на протяжении нескольких лет. В отделе спорта и физической культуры даже был образован сектор развития туризма. В области очень много красивых мест, представляющих интерес для туристов. Но из-за отсутствия инфраструктуры проекты остаются на бумаге, а в 2020 году развивать туризм помешала пандемия коронавируса.