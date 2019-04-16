Привлечение капитала и развитие фондового рынка – Токаев дал поручения управляющему МФЦА
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял управляющего МФЦА Кайрата Келимбетова, передает Kazpravda.kz.
"Принял Управляющего МФЦА К.Келимбетова. Отметил важность эффективной реализации поставленных перед центром задач. МФЦА должен усилить работу по привлечению иностранного капитала и развитию фондового рынка, защите прав инвесторов и качественному оказанию финансовых услуг", – написал Глава государства в своем Twitter.
Как сообщает пресс-служба Президента РК, Глава государства был проинформирован об основных итогах деятельности Международного финансового центра "Астана" в сфере развития финансовых рынков, защиты прав и интересов потребителей финансовых услуг и инвесторов, а также торгового и инвестиционного сотрудничества.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что создание МФЦА – это часть Плана нации "100 конкретных шагов", и указал на необходимость эффективной реализации поставленных задач.
По информации Кайрата Келимбетова, в Центре сформирована вся необходимая инфраструктура: Суд МФЦА, Международный арбитражный центр, Комитет по регулированию финансовых услуг и Международная биржа. Планируется также запуск онлайн-портала Ejustice, который позволит сторонам подавать иски в суд МФЦА и МАЦ в электронном формате из любой точки мира.
Кроме того, Президент Казахстана был проинформирован о том, что благодаря создаваемым в стране условиям для улучшения инвестиционного климата МФЦА в глобальном индексе финансовых центров поднялся на 51-е место, в котором представлено 102 различных финансовых института.
В завершение Глава государства дал ряд конкретных поручений по дальнейшему развитию и продвижению Международного финансового центра "Астана".
Справочно: Биржа МФЦА была образована в 2018 году в рамках развития Международного финансового центра "Астана". Акционерами AIX являются МФЦА, GoldmanSachs, Шанхайская фондовая биржа, Фонд Шелкового пути и NASDAQ, который также предоставляет торговую платформу AIX.
Целью МФЦА является формирование ведущего центра финансовых услуг международного уровня. Задачами МФЦА являются содействие в привлечении инвестиций в экономику страны путем создания привлекательной среды для инвестирования в сфере финансовых услуг, развитие рынка ценных бумаг в РК, обеспечение его интеграции с международными рынками капитала.