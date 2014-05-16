Привлекать технологии, перенимать опыт

В Сарыагашском районе Глава государства ознакомился с работой совместного казахстанско-корейского предприятия по производству семян овощных культур и саженцев декоративных деревьев. ТОО «Био Семена» владеет 60 га земли, на 27 из которых размещены саженцы. Еще 33 га отведены под овощные культуры. Это предприятие является успешным примером того, как необходимо развивать сельское хозяйство, привлекая иностранные инвестиции и внедряя новые технологии. Из заявленных инвестором 5 млн. долларов сегодня в производство уже инвестировано 1,5 млн. Полсотни местных жителей получили постоянные рабочие места. В сезон же число привлекаемых работников увеличивается в 5 раз.

В хозяйстве подрастает 180 тыс. саженцев декоративных деревьев десяти видов. Метасеквойя, катальпа, мепул, сосна корейская, туя, багрянник японский и прочие деревья отличаются высокой морозо- и засухоустойчивостью и будут использованы для озеленения региона.

Еще одним направлением хозяйства является производство семян 11 видов овощных культур, включая капусту, салат, огурцы, кабачки. Эти сорта корейских овощных культур отличаются коротким периодом созревания и высокой продуктивностью. В планах ТОО «Био Семена» полностью обеспечить потребность области в семенах овощных культур и поставлять их в другие регионы Казахстана и даже на экспорт.

Глава государства на встрече с сельхозтоваропроизводителями области призвал сполна использовать имеющийся на юге потенциал для развития аграрного сектора и смело осваивать рынки стран Таможенного союза, где отмечается устойчивый спрос на продукцию сельского хозяйства и продукты питания. Южанам действительно есть что предложить. Доля ЮКО в общем объеме сельхозпродукции страны составляет 15% и с каждым годом только растет. Вот и в нынешнем площадь посевных культур увеличится еще на 22 тыс. и достигнет 796 тыс. га. Нурсултан

Назарбаев поручил акиму области и его команде продолжить работу по изъятию неосвоенных земель в государственную собственность и передать их эффективным владельцам. Земля должна работать, тем более в условиях, когда для оказания поддержки сельхозпроизводителям направлено 18,6 млрд. тенге, а объем субсидий по сравнению с 2009 годом увеличен в 3 раза.

Следующую остановку президентский кортеж сделал на территории «Специальной экономической зоны «Оңтүстік». Нурсултан Назарбаев побывал на фабрике по производству ковров и ковровых изделий ТОО «Бал текстиль».

Проект, стоимость которого составляет 8,4 млрд. тенге, реализован совместно с турецкими предпринимателями на частные инвестиции. Предприятие наращивает мощности, расширяя производство. После того как заработают все 26 производственных линий, здесь будет создано 700 рабочих мест.

Нурсултан Абишевич не скрывал, что ему приятно посещать такие производства. Оценил он и тот факт, что на фабрике нашли возможность предложить работу людям с ограниченными возможностями, как и то, что здесь самостоятельно решают вопрос поставки сырья.

По соседству завершается строительство прядильной фабрики, которая обеспечит пряжей ковровое производство. Установленное современное оборудование бельгийской компании Wanderwii позволяет гарантировать качество продукции и ее устойчивый сбыт. После выхода на полную производственную мощность фабрика будет обеспечивать 60% рынка республики и экспортировать 1–2 млн. кв. м ковровых изделий.

Тему развития промышленности и предпринимательства в регионе Глава государства продолжил на встрече с предпринимателями области. Товаропроизводители юга показали Президенту свои возможности на специально организованной выставке. Выпуск многих товаров свидетельствует о том, что многочисленные государственные программы, направленные на поддержку малого и среднего бизнеса, успешно работают, развивая предпринимательскую инициативу южан.

В ходе встречи с докладом о социально-экономическом развитии региона выступил аким Южно-Казахстанской области Аскар Мырзахметов. По итогам прошлого года объем валового регионального продукта составил 2,1 трлн. тенге, увеличившись на 7,9% по сравнению с 2012 годом. Предприя­тиями, введенными в рамках Карты индустриализации, произведено продукции на 28,1 млрд. тенге, тогда как в 2012 году – 16,1 млрд. И это не предел, учитывая, что по ГП ФИИР в области реализуется 170 проектов.

Нурсултан Абишевич задержался у стенда Шымкентского фармацевтического завода и поинтересовался у Арслана Шахина, генерального директора Santo Member of Polpharma Group, перспективами экспорта отечественной фармацевтической продукции. Годовой объем производства на заводе сейчас составляет 13 млрд. тенге и ежегодный рост запланирован на 20%. Сейчас завод 90% лекарственных препаратов поставляет на внутренний рынок и только 10% экспортирует. Но уже через три года этот показатель будет 50 на 50.

– Стремитесь выходить на рынки Таможенного союза и увеличивайте экспорт,– сказал Нурсултан Назарбаев. – Я сделал все возможное, открыв рынок России и Беларуси. Я в вас верю и желаю успеха!

Глава государства призвал

предпринимателей юга активнее привлекать современные технологии и квалифицированные кадры, поскольку от этого зависит качество товаров. Только так можно добиться того, чтобы отечественная продукция оказалась конкурентоспособной.

– Договор о создании Евразийского экономического союза мы подпишем в конце мая, – продолжил Президент. – Это открывает широкие возможности работать без границ, поставлять нашу продукцию на рынки соседних стран. Но и к нам будут ввозиться товары. Так что потребители получат право выбирать. И правильно делают на юге, создавая СП с иностранцами, которые имеют в этом деле опыт.

На встрече с предпринимателями Президент отметил позитивную динамику социально-экономических показателей региона.

– Многое делается как в городе, так и в области. Производительность товаров в регионе растет очень хорошими темпами – за 3 года она выросла в два раза. В области имеется значительный потенциал для развития сельского хозяйства, включая благоприят­ные климатические условия, – сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства также обратил внимание на большую работу по развитию предпринимательства, в том числе в производственном секторе.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев акцентировал внимание на дополнительных условиях для бизнеса, которые создает развитая транспортная система, включая автомобильный коридор Западная Европа – Западный Китай, железнодорожные и трубопроводные магистрали, проходящие по территории области.

– На пути прохождения всех трасс должны возникать малые и средние предприятия, обслуживающие эти огромные магистрали. Сейчас задача заключается в том, чтобы удвоить поток транзитных грузов через Казахстан, – сказал Президент.

Вместе с тем Глава государства указал руководству региона на необходимость решения ряда проблем, касающихся экономического и социального развития.

Среди тем, поднятых Нурсултаном Назарбаевым, – реанимация промышленных предприятий, производство на которых после запуска приостановлено. Президент призвал разобраться по каждому объекту в отдельности и принять меры.

В числе проблем, требующих решения, наличие в регионе большого количества аварийных школ. Сегодня в Южном Казахстане 48 аварийных и 47 предаварийных саманных зданий. В 28 школах занятия проводятся в три смены. За 5 последних лет решена проблема 69 аварийных, 29 трехсменных школ. Число саманных школ снизилось с 324 до 184. Но даже то, что за это время в общей сложности построены 256 объектов образования, не решило полностью проблему, настолько острой она оказалась для региона. Местные чиновники заверили, что снять вопрос удастся уже в ближайшие два года. В 2016 году в области не останется ни одной саманной и тем более аварийной школы.

Заметно выровнялась за последнее время ситуация в сфере здравоохранения. Только в текущем году строится 65 объектов, большинство из которых финансируется за счет средств областного бюджета. С основными показателями развития сферы здравоохранения Южно-Казахстанской области Президента ознакомили в ходе посещения поликлиники № 3, построенной в новом административно-деловом центре Шымкента. Она возведена в рамках проекта «100 школ, 100 больниц» и рассчитана на 500 посещений в смену. Медицинское учреж­дение оснащено новейшим оборудованием, обеспечивающим все виды диагностики, включая лучевую, функциональную, эндоскопическую, биохимическую и иммунологическую. Медицинский персонал и жители окрестных микрорайонов довольны, что получили столь современное медицинское учреждение.

Здесь же Главе государства показали, как южане внедряют новые технологии в систему здравоохранения. В режиме онлайн Нурсултан Назарбаев смог наблюдать за ходом операции по транс­плантации почки, которую провел главный врач Шымкентской городской больницы скорой медицинской помощи Мади Бигалиев под патронатом своего коллеги из Южной Кореи. В этой клинике после оснащения необходимым оборудованием и медикаментами, обучения кадров, в том числе и в странах дальнего зарубежья, уже проведено полтора десятка подобных оперативных вмешательств.

– Шымкент постепенно превращается в город-миллионник, центр агломерации, – отметил Глава государства. – Важно, чтобы здесь был соответствующий уровень здравоохранения. Показатель материнской смертности существенно снизился, уменьшилась и детская смертность. Продолжительность жизни южан достигла в среднем почти 71 года. Это о многом говорит. Но еще много над чем предстоит работать, чтобы регион действительно превратился в точку экономического роста и притяжения человеческих ресурсов.

Любовь ДОБРОТА, Шымкент

фото Сергея БОНДАРЕНКО, Болатбека ОТАРБАЕВА